米１０年債利回り上昇 ロシアへの制裁で原油急騰＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 ロシアへの制裁で原油急騰＝ＮＹ債券概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:31）（日本時間05:31）

米2年債 3.493（+0.048）

米10年債 4.003（+0.054）

米30年債 4.581（+0.050）

期待インフレ率 2.304（+0.015）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りが上昇。トランプ政権がロシアの２大石油会社であるロスネフチとルクオイルに追加制裁を課したことを受け、原油相場が急騰。これを受けて、インフレへの懸念から米国債利回りも上昇した。



明日は米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表予定。短期金融市場では来週と１２月の年内２回の利下げ実施を完全に織り込んでいるが、明日の結果次第では、その見方に変化が出るリスクもあり、雰囲気を抑制している。



２－１０年債の利回り格差は+５１（前営業日：+５０）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト