¡þ2025Ç¯¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Ê23Æü¡Ë
DeNA¤ÎÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¤¬»ØÌ¾¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¦¾®ÅÄ¹¯°ìÏºÁª¼ê¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1²óÌÜ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÁª¼ê¤ò»ØÌ¾¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¶¥¹ç¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥¸¤ò³°¤·¡¢¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö1¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤è¤êÆüËÜ¡¢À¤³¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
»ØÌ¾¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡Ö¾µÃÎ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¯¤Ù¤Áª¼ê¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬»ØÌ¾¤·¤¿ÍýÍ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®°Õ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Î¾®ÅÄÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾®ÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÇ½ÎÏ¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢±ÇÁü¤â¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤»¤è¿Í´ÖÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤¹¤´¤¯¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤À¤È¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£ÆþÃÄ¸å¤Ï¡¢¡Ö¿Í´ÖÅª¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¼ç¼´¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£