『Mステ』に豪華9組が登場！Snow Manは“2日で1000万回再生突破”の話題曲含む2曲をパフォーマンス

本日10月24日（金）放送の『ミュージックステーション』には、9組のアーティストが出演。

Snow Manは、岩本照が主演を務める『恋する警護24時 season2』の主題歌『悪戯な天使』をテレビ初披露するほか、1990年代〜2000年代に日本で一世を風靡した“パラパラ”に現代的なダンスサウンドやラップテイストを融合させ、Snow Man流にアップデートした1曲『カリスマックス』も披露する。

【写真】Snow Man、石川晟也、あいみょん…本日出演のアーティスト全9組

自身の主演ドラマ主題歌『悪戯な天使』のパフォーマンスを前に「どこか懐かしみも感じる大人ジャズなテイストの曲。緩急を感じてください」と岩本。

深澤辰哉も「岩本のドラマの主題歌で、振り付けも岩本が担当しました。岩本らしい振り付けと、よーくみるとこの動き、まさか…みたいな要素が入っているのでそこにも注目してください」とコメント。佐久間大介も「岩本の振り付け、それを9人でどういう風にパフォーマンスするのか楽しみにしていてください。岩本照が捉える世界観が練り込まれたダンス。楽しんでください！」とアピールした。

また、8月25日に公開されたミュージックビデオは2日で1000万回再生を突破した『カリスマックス』。

宮舘涼太は「このMVは一週間くらいかけて撮影しました。パラパラを真剣に踊っているところにご注目ください」、阿部亮平は「Snow Manなりの本気のパラパラ曲です。思わず真似したくなる振りとドヤ顔に注目してください」、目黒蓮も「みんなで踊れるパラパラ、ぜひ学校や職場やいろんな仲間たちと踊ってください！」とメッセージを寄せた。

◆霜降り・せいやがアーティストデビュー！

霜降り明星・せいやは本名「石川晟也」名義でアーティストデビュー。自身が作詞にも挑戦した『オカンのLINE』をテレビ初披露する。

さらに、あいみょんは10月22日リリースの『ビーナスベルト』をテレビ初披露。アーティストたちの貴重なテレビ初披露パフォーマンスに注目だ。

◆出演アーティスト（※五十音順）

あいみょん：『ビーナスベルト』

＝LOVE：『超特急逃走中』『ラブソングに襲われる』

石川晟也：『オカンのLINE』

Snow Man：『悪戯な天使』『カリスマックス』

ZEROBASEONE：『ICONIK (Japanese ver.)』

超特急：『NINE LIVES』

TOMORROW X TOGETHER：『Can’t Stop』

FRUITS ZIPPER：『はちゃめちゃわちゃライフ！』

宮本浩次：『I AM HERO』