2025年に35周年を迎える『世にも奇妙な物語』が、土曜プレミアム『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』として、11月8日21時よりフジテレビ系で放送されることが決定した。

1990年4月にレギュラードラマとして放送が開始され、その後は特別編という形で年に2度放送を続けるスタイルで、これまで各時代を代表するような作家や脚本家と俳優を掛け合わせることによって、奇妙な物語の世界観を作り出してきた『世にも奇妙な物語』シリーズ。1990年4月、中山美穂主演の『恐怖の手触り』を1本目としてスタートし、単に心理スリラーだけでなく、ホラー、ミステリアス、シュールコメディ、SF、ファンタジーなど多彩なストーリーで創られ、これまでに577本もの名作が世に送り出されてきた。

5月31日に放送された35周年SP春の放送では、過去作の中からファンの中でも人気の高い珠玉の5本が放送されたが、今回は35周年の締めくくりにふさわしい新作3本と傑作選1本の構成になる。

さらに、メインテーマ「ガラモンソング」と「ストーリーテラー」を新たに録音し直し、35年分あった劇伴を2枚組のサウンドトラックCDにして発売することも決定。2019年の『秋の特別編』で放送され、この春の傑作選でも放送された斉藤由貴主演『恋の記憶、止まらないで』の劇中歌「恋の記憶」も収録される。

35周年を迎えた『世にも奇妙な物語』について、ストーリーテラーのタモリは「35年もやっていると、始まった頃のエピソードは知らない方が多いでしょうね。新作も傑作選も新鮮に見てもらえると思います。こんなに愛していただいてとても有り難いですね」とコメント。また、今回の放送について、「今回ヴァーチャル映像を使った新しい形でテラーパートを撮影しました。もうこれからセットを作らなくてよくなるんじゃないですかね（笑）。そのくらいすごかったです。ぜひ楽しみにしていてください」とメッセージを寄せている。

なお、『秋の特別編』で放送される新作と過去作は、後日4日連続で発表される予定だ。

■タモリ（ストーリーテラー）コメント・35周年について改めてどう感じていますか？35年もやっていると、始まった頃のエピソードは知らない方が多いでしょうね。新作も傑作選も新鮮に見てもらえると思います。こんなに愛していただいてとても有り難いですね。

・視聴者へのメッセージメッセージというより御礼しかないです。ここまで長く続けられて、たくさんの方に見ていただけて本当に感謝をしています。今回ヴァーチャル映像を使った新しい形でテラーパートを撮影しました。もうこれからセットを作らなくてよくなるんじゃないですかね（笑）。そのくらいすごかったです。ぜひ楽しみにしていてください。

■歌谷康祐（プロデューサー）コメント『奇妙』というおもちゃで遊んでほしい、35年前この番組を創り出した大先輩の言葉です。そんな、この番組の礎にもなっている想いを、確かに受け継いだ新作3本が出来ました。どれもキャスト、スタッフが遊び尽くした『奇妙』な作品に仕上がっています。そこへ、今観ても一切褪せることのない傑作を加えた『35周年SP 秋の特別編』。新たな奇妙の歴史に刻まれる1ページをぜひご覧ください。（文＝リアルサウンド編集部）