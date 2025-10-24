【10月24日放送「Mステ」】Snow Man、ドラマ主題歌＆話題のMV楽曲パフォーマンス 霜降り明星・せいや（石川晟也）もデビュー曲テレビ初披露
【モデルプレス＝2025/10/24】テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』が、10月24日よる9時より放送。Snow Manや、アーティストデビューを果たしたせいや（霜降り明星）が出演する。
自身の主演ドラマ主題歌『悪戯な天使』のパフォーマンスを前に「どこか懐かしみも感じる大人ジャズなテイストの曲。緩急を感じてください」と岩本。深澤辰哉も「岩本のドラマの主題歌で、振り付けも岩本が担当しました。岩本らしい振り付けと、よーくみるとこの動き、まさか…みたいな要素が入っているのでそこにも注目してください」、そして佐久間大介も「岩本の振り付け、それを9人でどういう風にパフォーマンスするのか楽しみにしていてください。岩本照が捉える世界観が練り込まれたダンス。楽しんでください！」とアピールした。
◆Snow Man、ドラマ主題歌＆話題のMV楽曲パフォーマンス
Snow Manは岩本照が主演を務める金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』の主題歌『悪戯な天使』をテレビ初披露するほか、1990年代〜2000年代に日本で一世を風靡した“パラパラ”に、現代的なダンスサウンドやラップテイストを融合させ、Snow Man流にアップデートした1曲『カリスマックス』も披露する。
また、8月25日に公開されたミュージックビデオは2日で1000万回再生を突破した『カリスマックス』。宮舘涼太は「このMVは一週間くらいかけて撮影しました。パラパラを真剣に踊っているところにご注目ください」、阿部亮平は「Snow Manなりの本気のパラパラ曲です。思わず真似したくなる振りとドヤ顔に注目してください」、目黒蓮も「みんなで踊れるパラパラ、ぜひ学校や職場やいろんな仲間たちと踊ってください！」とメッセージを寄せた。
◆せいや（石川晟也）デビュー曲テレビ初披露
せいやが、本名「石川晟也」名義でアーティストデビュー。自身が作詞にも挑戦した「オカンのLINE」をテレビ初披露する。
さらに、あいみょんは10月22日リリースの「ビーナスベルト」をテレビ初披露。アーティストたちが、貴重なテレビ初披露パフォーマンスを見せる。（modelpress編集部）
◆出演者・楽曲一覧
あいみょん「ビーナスベルト」
＝LOVE「超特急逃走中」「ラブソングに襲われる」
石川晟也「オカンのLINE」
Snow Man「悪戯な天使」「カリスマックス」
ZEROBASEONE「ICONIK（Japanese ver.）」
超特急「NINE LIVES」
TOMORROW X TOGETHER「Can’t Stop」
FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」
宮本浩次「I AM HERO」
