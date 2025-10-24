◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

巨人からドラフト４位で指名を受けた皆川岳飛（みなかわ・がくと）外野手（２２）がルーキーイヤーからの定位置奪取を誓った。憧れの選手として掲げるのは中大ＯＢで巨人で活躍した巨人・阿部監督と亀井打撃コーチ。中大野手の巨人からの指名は０４年４巡目の、その亀井コーチ以来。皆川は「阿部監督と、同じ外野手である亀井さんが目標。球界を代表する選手になれるように、練習を頑張って中央大の名に恥じないようないい選手になりたい。１年目からレギュラーを取れるように頑張っていきます」と感極まりつつ決意をにじませた。

１８２センチ、８８キロの右投げ左打ちの外野手で、大学では１年春からベンチ入り。広角に鋭い打球を打ち分け、今秋のリーグ戦ではここまで１０試合打率４割２分９厘、９打点をマークしている。投手として１４７キロを計測するほどの肩と、確かな走力も兼ね備える。「打率を意識したバッティングや２ストライクからの粘り強さ、肩や足にも自信がある」と走攻守すべてがアピールポイントだ。阿部監督は「外野手もウチは課題なので。この順位で守備がうまい選手を獲れた。もちろん打つ方も期待してる」と活躍を願った。

チームメートからは「がくと」と呼ばれている。巨人には同じく外野手で若林楽人（がくと）がいる。「巨人でも、『がくと』と呼ばれたい」と笑みを浮かべた。走攻守３拍子そろったドラ４が指揮官のハートを射止め、レギュラーの座をつかむ。（宮内 孝太）

◆皆川 岳飛（みなかわ・がくと）２００３年４月３０日、群馬・館林市生まれ。２２歳。前橋育英では３年夏に甲子園出場。東都大学リーグの中大では１年春からベンチ入りし、外野手のベストナインを３度獲得。今秋のリーグ戦では打率４割２分９厘でトップ（２３日現在）。１８２センチ、８８キロ。右投左打。