ついにベールを脱ぐ。２６日の京都５Ｒ（芝１８００メートル）でデビューするエムズビギン（牡、栗東・友道厩舎）は昨年のセレクトセールで国内２位の５億９０００万円で落札されたキタサンブラック産駒。バランスのいい黒鹿毛の馬体からは高い素質が伝わる。

母デルフィニア２は欧州Ｇ１で２着が２回あり、兄に今年のシンザン記念を勝ったリラエンブレム。２１日のミックスセールでは全弟に４億６０００万円がつくなど母系は注目を集めている。夏に北海道でゲート試験を受けた後、早い段階でここを目標に定め、栗東で約１か月半乗り込んできた。

「牧場で緩いところがあったので早めに入れました。ゲートの頃は硬いという話だったけど、乗るたびに柔らかみが出てきましたね」と友道調教師は上昇度を感じ取る。１６日の芝コースでは実戦でも騎乗するルメールが手綱を執り、６ハロン８１秒３―１１秒６をマーク。「先週は重かったけど、能力はありそう」と手応えをつかんでいる。

菊花賞デーの新馬といえば「伝説」と言われるほど勝ち馬からＧ１ホースが出ている。友道厩舎でもアンライバルド、ワールドプレミアが勝っている一戦。ここを使うことこそ、高い期待値の証しと言える。「芝の中長距離が合うと思う。追ってから伸びそうです」と友道師。来春へつながる勝利をつかみ、偉大な先輩たちを追う道のりが始まる。（山本 武志）