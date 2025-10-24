◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

巨人の阿部慎之助監督（４６）は「１００点満点でした」と手応えを示した。昨年は石塚、浦田、荒巻と上位３人が内野手で今年は対照的に竹丸、田和、山城と上位３人が投手。早大ではリリーフの田和が先発する可能性も示唆し、「最後、先発が苦しかったし、先発強化と。先発の数字があまり良くなかったので」と課題の先発不足解消へ、即戦力投手トリオに期待した。

１位は前日２２日の公表通り竹丸。監督就任以来、初めて競合せず一本釣りに成功した。「ホッとしています。抽選がなく単独指名できて良かった。隠す必要もないかなと。公表したことによって１球団でも引いてくれた球団があるならと。先手必勝ということで」。西舘、石塚の当たりくじを引き当てた過去２年と同じオレンジ色のネクタイで臨み、熱い思いが実った。

今季の先発陣は山崎が１１勝、戸郷が８勝も、左腕はグリフィンが６勝、井上が４勝。「グリフィンだって（メジャー復帰の可能性があり）分からない。井上だってどっか違う世界（故障班）に行っちゃってるから。いないものと思って考えないと。左の先発がいない、というので選ばせてもらった」と左の竹丸、山城に期待する。「（先発ローテに）入るチャンスはいっぱいある」と近未来の左腕王国を思い描いた。

強化ポイントの外野手も４位で中大・皆川、育成５位でオイシックス・知念を指名。来季のＶ奪回へ投手、野手ともに充実のドラフトになった。（片岡 優帆）

〇…巨人の榑松スカウト部ディレクターは「１２０点」と総括した。「補強ポイントの左投手は竹丸投手と、山城投手を３位で獲れましたし、育成でも２人の左投手で計４人。田和投手は大勢投手みたいなイメージ。内野の即戦力、外野の即戦力が１人ずつ、あと藤井選手、ロマン砲ですから（未来の）岡本和真。高く評価した選手を予定通り獲れた」とした。育成５位の知念は昨年のイースタン・リーグ首位打者の外野手。「２軍戦に出て十分、実績もありますし、早い段階で勝負できる」と期待した。