プロ野球ドラフト会議

プロ野球のドラフト会議が23日に都内で行われ、健大高崎高の佐藤龍月投手（3年）はオリックスから3位指名を受けた。2年春のセンバツで優勝投手になるも、その年の夏に左肘じん帯断裂と疲労骨折が発覚。トミー・ジョン手術を受けてから、わずか1年2か月で吉報が届いた。

健大高崎ナインや約70人の報道陣が集まる中、吉報を待った佐藤。仲間の指名からちょうど1時間後――。ついに歓喜の瞬間が訪れた。

オリックスが3位で指名。「佐藤龍月」の名前がアナウンスされると、仲間たちから「うぉ〜〜！」と割れんばかりの大歓声が起こった。直後は無表情だった佐藤の目には、涙が浮かぶ。少し俯いて目頭を押さえた。石垣元気投手（3年）がロッテから1位指名を受けた際には拍手を送り、中継インタビューにも気丈に対応していたが、思わず感情が溢れた瞬間だった。

2年春のセンバツでは背番号1をつけ、石垣と2本柱でチームを牽引し、優勝投手に。しかし、優勝した2年夏の群馬大会後、左肘じん帯断裂と疲労骨折が判明。甲子園を諦め、8月下旬にトミー・ジョン手術を受けた。3年春のセンバツは代打で4試合に出場。この夏は背番号7をつけ、初戦敗退となったものの、17か月ぶりに甲子園のマウンドに上がった。

高卒でプロ野球選手になることに憧れてきた佐藤。高校生でトミー・ジョン手術という重い決断が間違いではなかったことがこの日、証明された。「辛い時期を支えてくれた方に恩返しができたと思ってうれしかった」と安堵の表情を浮かべ、「マウンドに立ったら誰もが安心してくれるようなピッチャーになりたい」と夢舞台での活躍を誓った。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）