今季ア・リーグ西地区最下位

米大リーグ、エンゼルスのまさかの求人に失笑が広がっている。菊池雄星投手が今季最後の先発登板後、ウエイトルームのエアコンの不備を指摘したと米国で報じられていたが、日本時間23日に米記者が自身のXに「エンゼルスが今日、HVAC（空調）技術者の求人を出した。信じられない」と投稿。呆れる声が上がった。

菊池が指摘したと報じられているエンゼルスの“エアコン問題”。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のエンゼルス番サム・ブラム記者は、エンゼルスのミナシアンGMに対して菊池の指摘などを質問すると「空調は壊れていない」などの回答があったという。

だが、同記者は思わぬ求人を発見。自身のXに「エンゼルスが今日、HVAC（空調）技術者の求人を出した。信じられない」とつづり、サイトの写真も掲載。時給は39.38ドル（約6000円）になっていた。

米ファンにも衝撃が広がる。「大笑いしたよ」「こんなメジャーの球団あるか？」「有り得ないね」「なんて哀れなんだ」「チームが酷すぎて笑えてくるよ」「ウソだろ！」などの呆れる声が続出した。

今季のエンゼルスは72勝90敗でア・リーグ西地区最下位。シーズン終了後にロン・ワシントン監督が退任し、来季はカート・スズキ新監督が指揮を執る。



（THE ANSWER編集部）