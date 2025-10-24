¡ÚµÆ²Ö¾Þ¡Û¡Ê6¡Ë¥ß¥é¡¼¥¸¥å¥Ê¥¤¥È ¡¡Æ£²¬¡Ö¶ö¿ô¤ÎÆâÏÈ¤Ê¤Î¤Ç¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ß¥é¡¼¥¸¥å¥Ê¥¤¥È¤Ï3ÏÈ6ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£°È¾å¤ÎÆ£²¬¤Ï¡Ö¶ö¿ô¤ÎÆâÏÈ¤Ê¤Î¤Ç¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò´¶¤¸¤ëÇÏ¤Ç¡¢½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤ä¤ä½Å¤ÎÁ°Áö»¥ËÚÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¤ÏÁá¤á¿Ê½Ð¤Ç¸åÂ³¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º2ÇÏ¿Èº¹V¡£¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤Î±«Í½Êó¤â´¿·Þ¤À¡£µþÅÔ¼Ç3000¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄ¹Ãú¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅ¬À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥É¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢Â©¤â´ñÎï¤ÇÄ¹¤¤µ÷Î¥¤òÁö¤ëÁÇ¼Á¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¡£²¼¤êºä¤ò¾å¼ê¤ËÎ©¤Á²ó¤ì¤¿¤é¡×¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£