関西大学No・1投手・藤原聡大が楽天からの指名に力強くガッツポーズをつくった。「うるっときたけど、涙は我慢しました」。名所・金閣寺にも近い花園大から初のドラフト指名、しかも1位。野球部員、学生ら約200人が集まったパブリックビューイングで、MAX156キロ右腕は会場の拍手に笑顔で応えた。大学在籍歴のある安田大サーカス・クロちゃんもSNSで祝福した。

「1位評価とは思っていなかった。この大学で頑張ってきて良かった。プロでシーズン10勝、160キロを出せる投手を目指したい」

京滋大学リーグで活躍し、4年間で球速を13キロ上げた。今秋も6試合で39回を投げ、防御率0・46。本格的に投手を始めたのは滋賀・水口3年からで、伸びしろは計り知れない。登板のたびにスカウトを集め、1位評価を勝ち取った。

三木監督は「チームも将来性を期待する。スケールの大きい、日本を代表する投手に育ってほしい」と期待を口にした。今季は古謝、西垣の7勝がチーム最多で、規定投球回到達は球団初のゼロ。投手補強が急務だった。

楽天一筋で120勝48セーブの則本とは共通点が多い。ともに滋賀の公立校出身。1メートル78で上背もほぼ同じで、気持ちを前面に押し出す投げっぷりも似ている。

入団に合意すれば花園大初のプロ野球選手となる。「仙台の牛タンが楽しみ。直球に一番自信を持っている。気持ちのこもった投球を見せて、野球人生をこれから切り開いていきたい」と飛躍を誓った。（鈴木 光）

▽花園大 1872年創立の私立大学。妙心寺山内に創建された「般若林」に始まった、臨済禅の心を建学の精神とする大学。野球部は1991年に創部し、これまでプロ入りした選手はいない。主な卒業生にラグビー元日本代表のアマナキ・レレイ・マフィ。