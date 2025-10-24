東京都渋谷区の青学大キャンパスに設けられた会見場。先に中日から1位指名された中西の隣で、小田はその瞬間を待った。スタンフォード大・佐々木のクジを外したDeNAから外れ1位で指名。同大からは3年連続で複数の1位指名選手が誕生し「呼ばれた瞬間は、そこ（3年連続の記録）に対するホッとした気持ちが大きかった」と喜んだ。

決して大柄ではないが、1メートル73の体に底知れぬパワーを秘める。2年春の東都大学リーグで打点王。4年春の3本塁打など大学通算で9発をマークし、大学日本代表として米国戦でも活躍した。憧れは母校の先輩で同じ身長のレッドソックス・吉田。「正尚2世」は「自分の強みは打撃。率も残しつつ長打も打つ。いろんなところがたけた選手になりたい」と力を込めた。

DeNAでは筒香への弟子入りを希望した。「同じ左打者。メジャーリーグも経験しているし、その経験や技術を聞いてみたい」と目を輝かせた。対戦したい投手を聞かれると、ちらりと隣を見やって「中西です」と断言。「欠点がなくて打ち崩すのが難しい投手。真っすぐを狙って仕留めたい」と挑戦状を叩きつけると、中西も「同じリーグ。全球種を使って勝負する」とプロのステージでの対戦を心待ちにした。

ベテラン・宮崎の後継者候補は「まずは新人王。首位打者や3冠王と、打者のタイトルを総なめにできるように」と野望を口に。「（中西と）2人で新人王を争えたら、それに越したことはない。切磋琢磨（せっさたくま）して戦えたら」と来季を思い描いた。 （鈴木 勝巳）