今夜『Mステ』出演者＆楽曲一覧 Snow Manドラマ主題歌・霜降り明星せいやアーティストデビュー曲をテレビ初披露
テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』が、きょう24日午後9時から放送される。Snow Manが2曲パフォーマンスするほか、霜降り明星のせいやがアーティストデビュー曲を初披露する。
【写真】Snow Manに霜降り明星せいやまで！豪華出演者ら
Snow Manは岩本照が主演を務める金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』の主題歌「悪戯な天使」をテレビ初披露するほか、1990年代〜2000年代に日本で一世を風靡（ふうび）した“パラパラ”に、現代的なダンスサウンドやラップテイストを融合させ、Snow Man流にアップデートした１曲「カリスマックス」を見せる。
自身の主演ドラマ主題歌「悪戯な天使」のパフォーマンスを前に「どこか懐かしみも感じる大人ジャズなテイストの曲。緩急を感じてください」と語る岩本。深澤辰哉も「岩本のドラマの主題歌で、振り付けも岩本が担当しました。岩本らしい振り付けと、よーくみるとこの動き、まさか…みたいな要素が入っているのでそこにも注目してください」、そして佐久間大介も「岩本の振り付け、それを9人でどういう風にパフォーマンスするのか楽しみにしていてください。岩本照が捉える世界観が練り込まれたダンス。楽しんでください！」とアピールする。
また、8月25日に公開されたミュージックビデオ（MV）が2日で1000万回再生を突破した「カリスマックス」について、宮舘涼太は「このMVは一週間くらいかけて撮影しました。パラパラを真剣に踊っているところにご注目ください」、阿部亮平は「Snow Manなりの本気のパラパラ曲です。思わず真似したくなる振りとドヤ顔に注目してください」、目黒蓮も「みんなで踊れるパラパラ、ぜひ学校や職場やいろんな仲間たちと踊ってください！」とメッセージを寄せた。
本名「石川晟也」名義でアーティストデビューしたせいや。自身が作詞にも挑戦した「オカンのLINE」をテレビで初めて披露。さらに、あいみょんは22日にリリースした「ビーナスベルト」をテレビ初披露する。
■出演者＆歌唱曲一覧
あいみょん「ビーナスベルト」
＝LOVE「超特急逃走中」「ラブソングに襲われる」
石川晟也「オカンのLINE」
Snow Man「悪戯な天使」「カリスマックス」
ZEROBASEONE「ICONIK (Japanese ver.)」
超特急「NINE LIVES」
TOMORROW X TOGETHER「Can’t Stop」
FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」
宮本浩次「I AM HERO」
