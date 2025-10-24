¡ÚµÆ²Ö¾Þ¡ÛÏÈ½ç·è¤Þ¤Ã¤Æ
¡¡¡Ê2¡Ë¥¢¥Þ¥¥Ò¡Ê¹ñ»Þ»Õ¡Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Æâ¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÄÉ¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¸å¤âÇÏ¤Ï»ê¤Ã¤Æ½çÄ´¡£
¡¡¡Ê3¡Ë¥é¥¤¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡ÊÂç¹¾½õ¼ê¡ËÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ë¼ê´Ö¼è¤ë¤Î¤Çµ÷Î¥¥í¥¹¤Ê¤¯±¿¤Ù¤ë¡¢¤¤¤¤ÏÈ¡£¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ°¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
¡¡¡Ê4¡Ë¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Ö¡¼¥¯¥ê¥¨¡Ê¾¾±Ê´´»Õ¡ËºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£¿¿¤óÃæ¤è¤êÆâ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÈ¯ÇÏ¸å¡Ë¤¹¤°¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¤·¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ÏÈ¡£¤³¤Î±¿¤òÌ£Êý¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ê5¡Ë¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡Ê»³ËÜ½õ¼ê¡Ë¤¤¤¤ÏÈ¤À¤Í¡£¤³¤³¤Ê¤éÆâ¤ò¥Ô¥Ã¥¿¥ê²ó¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¡£Æ»Ãæ¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤·¡¢½ÕÀè¤«¤éÀº¿ÀÌÌ¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¡Ê8¡Ë¥ì¥¯¥¹¥Î¥ô¥¡¥¹¡Ê¾åÂ¼»Õ¡Ë¶ö¿ô¤À¤·µ÷Î¥¥í¥¹¤Ê¤¯Î©¤Á²ó¤ì¤ë¡¢¤¤¤¤ÏÈ¡£¡ÊÂÎ¤Î¡ËÃæ¿È¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¶ñ¹ç¤â¤¤¤¤¡£Ä¹¤¯µÓ¤ò»È¤¨¤Æµ÷Î¥¤Ï»ý¤Ä¤È»×¤¦¡£
¡¡¡Ê10¡Ë¥¸¡¼¥Æ¥£¡¼¥¢¥À¥Þ¥ó¡Ê¾åÂ¼»Õ¡Ë³°¤¹¤®¤Ê¤¤10ÈÖ¤Þ¤Ç¤¬¡ÊÏÈ¤Î¡Ë¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÍýÁÛÅª¡£¡Ê¸åÆþ¤ì¤Î¡Ë¶ö¿ô¤Ï¤¤¤¤¡£Í¢Á÷¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ëµþÅÔ¤Ï´¿·Þ¡£¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ê11¡Ë¥Þ¥¤¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡ÊÉð¹¬»Õ¡Ë·è¤Þ¤Ã¤¿ÏÈ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ìµ»ö¤Ë¥²¡¼¥È¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ê12¡Ë¥²¥ë¥Á¥å¥¿¡¼¥ë¡Ê»³ËÜ½õ¼ê¡Ë¥²¡¼¥È¤Ï½Ð¤ë¤·¡¢Á°¡¹¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç±¿¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¿¤óÃæ¤ÎÏÈ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£µ÷Î¥¤Ï¹ç¤¤¤½¤¦¡£
¡¡¡Ê13¡Ë¥¢¥í¥ó¥Ç¥£¡Ê²®Ìî½õ¼ê¡ËÆâ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡Êµ÷Î¥¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¤À¤±¡£À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Á°Áö¤ò»È¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¾õÂÖ¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ê14¡Ë¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª¡Êº£Ìî»Õ¡Ë¤â¤¦¾¯¤·Æâ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É·è¤Þ¤Ã¤¿ÏÈ¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯Î©¤Á²ó¤ì¤Ð¡£µÙ¤ßÌÀ¤±¤Ç¤â¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¡Ê15¡Ë¥¨¥ê¥¥ó¥°¡ÊÊ¡±Ê½õ¼ê¡Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤«¤«¤ê¤äÄ·¤Ó¤ÎÂç¤¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÎÉÇÏ¾ì¤ÇÁö¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡Ê16¡Ë¥é¡¼¥·¥ã¥í¡¼¥à¡Ê±üÂ¼Éð»Õ¡ËºÇ°¡£ÃêÁª¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê´î¤Ù¤ëÏÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ê18¡Ë¥ì¥Ã¥É¥Ð¥ó¥Ç¡ÊÂçÃÝ»Õ¡ËÂç³°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±«¤ÎÍ½Êó¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÆâ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£