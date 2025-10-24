³ÚÅ·2°Ì¡¡ÁáÂç¡¦°ËÆ£¡¡¸¶ÅÀ¤ÎÀçÂæ¤ØÌá¤ë¡Ö15Ç¯°Ê¾å³èÌö¤·¤Æ200¾¡¡×
¡¡ÅìµþÏ»Âç³ØÄÌ»»21¾¡¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢³ÚÅ·2°Ì¤ÎÁáÂç¡¦°ËÆ£¼ù¤ò³ÚÅ·¤¬2°Ì»ØÌ¾¡£°ËÆ£¤Ï¾®Ãæ¹â»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿ÀçÂæ¤ËÌá¤ë¡£
¡¡1°Ì»ØÌ¾¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ³Ø¹»¡ÊÀçÂæ½¨¸÷Ãæ¡Ë¤Î¹»¼Ë¤¬µå¾ì¤Î¶á¤¯¡£¾®³ØÀ¸¤Ç³ÚÅ·¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÍ¤ÎÌîµå¤Î¸¶ÅÀ¡£±ï¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤¿¡£º£½Õ¤ÏÌÀÂçÁê¼ê¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¡¢Âç³ØÄÌ»»¤Ç¤ï¤º¤«5ÇÔ¡£¡Ö»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ1Ç¯´ÖÅê¤²¤¿¤¤¡£15Ç¯°Ê¾å³èÌö¤·¤Æ200¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È·Ç¤²¤¿¡£