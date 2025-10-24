巨人は前日の1位指名公表が功を奏し、社会人No・1左腕・竹丸和幸の単独指名に成功した。埼玉県狭山市の鷺宮製作所野球部寮で、その時を待っていた23歳は「ドラフト1位という高い評価をしていただいてとてもうれしい」と話した。

開幕ローテーション入りを期待される左腕。既にプロ向きの片りんを見せた。会見では終始、淡々と受け答え。憧れの選手や目標にしてきた選手も「いないですね…」と苦笑いした。指名の瞬間の心境も「事前に分かっていたのでさほど驚きも」と冷静。自身の強みは「調子に左右されず、試合をつくれること」と表現した。同席した同社の幡野一男監督は「マウンドでもずっとあんな感じでひょうひょうとしている」と笑った。

巨人は先発陣の整備が急務。力感のないフォームから最速152キロを投じ、今季はエースとしてチームを都市対抗と日本選手権に導いた男は是が非でも欲しかった。阿部監督は「抽選にならなくて良かった。全てのボールが素晴らしいし、まだまだ伸びしろも感じる。球界を代表する投手になれる」と笑顔。前日の公表理由を「公表したことによって、1球団でも引いてくれる球団があればと。先手必勝ということで」と、狙いがハマった。

竹丸は崇徳（広島）時代は主戦投手ではなく、一度は高校で野球をやめることも考えた。そこから大学、社会人を経てドラフト1位まで成長し「流れに身を任せてやってきた」と振り返る。「阿部監督の期待に応えられるようにしっかりやっていきたい」と、早くも大物感を漂わせた。（小野寺 大）