À¾Éð2°Ì¤ÏÃæÂç¡¦´ä¾ë¡¡3°ÌÃæµþÂç¡¦½©»³¤ÏÀ¾ÉðºÇ¶¯¤Î¡Ö½©»³¡×ÌÜ»Ø¤¹¡¡4°Ì¤ÎÅìËÌÊ¡»ãÂç¡¦ËÙ±Û¤ÏÎÞ¤ò²æËý
¡¡À¾Éð2°Ì¤ÎÃæÂç¡¦´ä¾ë¤ÏºÇÂ®152¥¥íº¸ÏÓ¡£¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤É¤ó¤É¤ó²¡¤¹º£±Ê¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡£
¡¡Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁá¤¯1·³¤ÇÅê¤²¤Æ¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡£2³ØÇ¯¾å¤ËÆ±¤¸ÅìÅÔ¥ê¡¼¥°¤ÇÀï¤Ã¤¿ÉðÆâ¤µ¤ó¡Ê¹ñ³Ø±¡Âç¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤¹¤±¤ÉÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£²¸»Õ¤ÎÀ¶¿åÃ£Ìé´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤Î¸Å²ì¡ÊÍª¡Ë¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à»Ñ¤òÁá¤¯¸«¤¿¤¤¡×¤ÈÃæÂç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¼Â¸½¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡3°Ì¤ÎÃæµþÂç¡¦½©»³¤Ï¡¢ÀçÂæ°é±Ñ¤Ç¤Ï»ØÌ¾Ï³¤ì¤Î²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤ËÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¡Ö4Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÊó¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Âç³ØÆþ³Ø¸å¤Ë10¥¥íÁýÎÌ¡£¹³Ñ¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ëµ»½Ñ¤Ë¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤âÈ÷¤ï¤ê¡¢ÆüÊÆÂç³ØÌîµå¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¯¤Ê¤ÉÁö¹¶¼é¤½¤í¤Ã¤¿³°Ìî¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£½©»³¹¬Æó¡¢½©»³æÆ¸ã¡Ê¸½¹Åç¡Ë¤ÈÆ±¤¸¡Ö½©»³¡×À«¤¬³èÌö¤·¤¿µåÃÄ¤«¤é¤Î»ØÌ¾¤Ë¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È±ï¤ò´¶¤¸¡ÖÎòÂå¤Î½©»³Áª¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¾ÉðºÇ¶¯¤Î¡Ö½©»³¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡4°Ì¤ÎÅìËÌÊ¡»ãÂç¡¦ËÙ±Û¤Ïºë¶Ì¸©ÈÓÇ½»Ô½Ð¿È¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤»¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²æËý¤·¤Æ´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë85¡¢96¥¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¡£Èó¸ø¼°¤Ê¤¬¤éºÇÂ®164¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎµåÂ®¡¢µå°Ò¤Ë¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¡£¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç´ÑÀï¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¥¦¥ª¡¼¥¯¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤½¤Îº¢¤«¤é¡Ê¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Áá¤¯¤â½àÈ÷ËüÁ´¤À¡£
