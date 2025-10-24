阪神の先発投手陣が２３日、甲子園球場で投手指名練習に参加し、日本シリーズへ向けての“かく乱作戦”を遂行した。ブルペンは通常なら登板２日前の投手が入るが、全員がブルペンへ行き、誰が投げたか明らかにさせず。安藤優也投手チーフコーチ（４７）や第１戦での先発が有力な村上頌樹投手（２７）も報道陣からの質問をうまくはぐらかした。

午前１０時から始まった投手指名練習に異変が起きた。約３０分が過ぎた頃、秋晴れの甲子園のグラウンドには誰もいなくなった。取材エリアにも姿を見せることはない。さらに３０分後、何事もなかったかのように個別のランメニューが行われた。

通常であれば、キャッチボールが終わるとブルペン入りは一人。残りの選手はランメニューを開始する。この日は日本シリーズ第１戦の２日前で“開幕投手”がブルペン入りするはず。有力視されている村上はブルペン投球について「いや、そこらへんは安藤コーチに聞いてもらえれば。自分は分からないんで」とけむに巻いた。

安藤コーチも質問に対して「ノーコメントで」の２連発。ブルペンではサインの確認を行ったとされているが、真偽は投手陣にしか分からない。第２戦は才木、甲子園初戦の第３戦は高橋の先発が有力。とはいえ、日本シリーズに向けて、完璧すぎる情報統制を敷いている。

ＮＰＢは日本シリーズも全試合で予告先発を採用すると発表している。登板前日には判明することではあるが、日本一に向けて有利な情報を相手に流すことは避けたい。チームはこの日、決戦の地となる福岡に乗り込んだ。泣いても笑っても先に４勝した方が頂点に立つ。試合前から駆け引きは始まっている。