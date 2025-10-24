「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

阪神から育成２位指名を受けた山崎照英外野手（２２）＝関西独立リーグ・兵庫＝が、自慢の快足を生かして盗塁王を目標に設定した。５０メートル５秒８の韋駄天（いだてん）で今季は５１盗塁を決めて、２年連続でリーグ最多盗塁。「やっぱりここでも盗塁王を取ったので、ＮＰＢの舞台でも取れるような選手になりたい」。猛虎が誇る近本＆中野の俊足コンビにも負けない未来図を思い描いた。

ソフトバンク・周東とは合同自主トレの経験もある。「周東さんが目標なので、追いついて追い越せるような選手になりたい」とパ・リーグ盗塁王には挑戦状をたたきつけた。

ギリギリで夢の扉をこじ開けた。兵庫でプレーして５年目で、今夏には引退も考えていたというが、阪神の今年ラスト指名をゲット。「本当にやめるつもりだったんですけど、その中でスカウトが来られて。９月から『死ぬ気でアピールしたろ』と試合もやっていて。それが実ってうれしいです」と逆境をはねのけ、喜びをかみしめた。

リーグ最多１００盗塁の藤川阪神に新たに加わる“未完の機動力”。「ファンの方々の声援がすごいなとテレビを見ていても分かるので、早くその声援を浴びられるように、甲子園で試合に出られる選手になりたい」。一日も早く支配下を勝ち取って、聖地のダイヤモンドを駆け回る。

◆山崎 照英（やまさき・しょうえい）２００２年１２月１日生まれ、２２歳。外野手。１７４センチ、６７キロ。右投げ左打ち。九州文化学園高−関西独立リーグ兵庫。俊足を武器に、高い盗塁技術と広い守備範囲が魅力。打撃力など伸びしろも十分で、将来はリードオフマンとして期待がかかる。