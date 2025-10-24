¡ÚÂ®Êó¡Û´ØÅì¤Çº£µ¨½é¤ÎÅßÆü(ºÇÄãµ¤²¹0ÅÙÌ¤Ëþ)¡¡º£Æü24Æü¡¡ÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»ÔÅÚÏ¤Éô¤Ç
º£Æü24Æü¡¢ÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»ÔÅÚÏ¤Éô¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°3»þ50Ê¬º¢¤Ëµ¤²¹¤¬0ÅÙ¤ò²¼²ó¤ê¡¢´ØÅì¤Çº£µ¨½é¤á¤ÆÅßÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÅì¤Çº£µ¨½é¤ÎÅßÆü
º£Æü24Æü¤ÎÄ«¤Ï¡¢´¨µ¤¤¬µïºÂ¤ë¤Ê¤«¡¢´ØÅì¤Ç¤ÏËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤ÆÊü¼ÍÎäµÑ¸½¾Ý¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢º£µ¨°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»ÔÅÚÏ¤Éô¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°3»þ50Ê¬º¢¤Ëµ¤²¹¤¬0ÅÙ¤ò²¼²ó¤ê¡¢´ØÅì¤Çº£µ¨½é¤á¤ÆÅßÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î´ØÅì¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÅßÆü¤Ï10·î21Æü¤Ç¡¢ÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»ÔÅÚÏ¤Éô¤Ç´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£