◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

真っ黒に日焼けした顔から白い歯がこぼれる。東京・武蔵野市の亜大キャンパス大教室。ドラフト会議を見守っていた野球部の仲間や一般学生に祝福された亜大・山城京平投手（２２）は巨人の３位指名を受け「いい順位で指名をいただいて非常にうれしい気持ちです」と声を弾ませた。

１７４センチ、７０キロと細身の左腕ながら興南で２学年上のオリックス・宮城を思わせるスリークオーターからの最速１５４キロの速球にカットボール、ツーシームなど５種類の変化球を操り、緩急を生かした投球が持ち味だ。今春リーグ戦では防御率１・３９で最優秀防御率を獲得した。

侍ジャパン大学代表にも選ばれたが、今秋は５試合で２敗といまひとつ。それでも、ドラフト会議直前の午前中に行われた東都大学リーグの青学大戦では、負け投手となったものの最速１４９キロの速球に変化球を駆使。６回２／３を投げて被安打６、８奪三振で自責点はゼロ。正村公弘監督（６２）は「秋で一番よかった。球も強かったしコントロールも安定していた」と褒めた。

左腕の先発投手不足に泣いた今季の巨人。１位の竹丸とともに山城の加入は何より心強い。阿部監督は「素晴らしいポテンシャルを持っている。今年入った当初、僕の中では一番の投手だった。エンジンはそんなに大きくないけど、１５０キロは超えてくる」と大きな期待を寄せる。山城も「細身なんですけど、そこからキレのある真っすぐだったり緩急を使えるところを見てほしい。竹丸さんも同じ左投手なので、そこに食い込んでいける実力を身につけたい」とアピールした。

沖縄出身とあって小学校の頃から２月の１軍・那覇キャンプには何度も足を運んだ。「キャンプのメンバーに選ばれるように体をしっかりつくって、いろんな方に応援してもらえるよう頑張ります」と山城。まずは故郷への“凱旋”を目指し、先発ローテーション入りへ最初の坂を越えていく。（秋本 正己）

◆山城 京平（やましろ・きょうへい）

▽生まれ

２００３年９月２０日、沖縄県生まれ。２２歳。

▽サイズ

１７４センチ、７０キロ。

▽野球歴

興南では１年秋からベンチ入りし、３年春の県大会で優勝し、九州大会４強。亜大では１年春からベンチ入りし、４年春は防御率１・３９で最優秀防御率を獲得。同年夏の侍ジャパン大学代表に選ばれた。

▽球種

最速１５４キロの直球、カーブ、スライダー、カットボール、ツーシーム、チェンジアップ

▽憧れの選手

オリックス・宮城大弥

▽家族構成

両親、兄２人。「父と兄も野球をやっていたので、始めたきっかけはその影響が一番強かった」

▽乃木坂４６のファン

「推しは賀喜遙香さんです」

▽座右の銘

「坂のない人生は汗の輝きを知らない」は乃木坂４６の「Ｒｏｕｔｅ ２４６」から取ったもの