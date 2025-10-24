ºå¿À¡¦¹â¶¶ÍÚ¿Í¡¡ÆüËÜ£Ó¤â¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡×½Ð¾ì¤Ê¤é¼«¿È½é¡¡¹¥Åê£Ã£Ó¤ÎºÆ¸½¤Ø
¡¡ºå¿À¤Î¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð¼«¿È½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¹¥Åê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬£³£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿£²Ç¯Á°¤Ï¡Öº¸¼Ü¹üÃ»½Ì½Ñ¡×¤ª¤è¤Ó¡Öº¸¸ª´ØÀá¶À²¼¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°½Ñ¡×¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´ÑÀï¤·¡¢Æ´¤ì¤ÎÉñÂæ¤Ë¤ÏÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö£Ã£Ó¤Ç¤ÏÅê¤²¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡ÊÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬¡ËÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈÁÛÁü¤ò½ä¤é¤»¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤Î£Ä£å£Î£Á¤È¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£ÓÂè£³Àï¤Ç¤Ï£·²ó£²¡¿£³¤ò£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£È¬²ó£±»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£¹¥Ä´¤Îº¸ÏÓ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥¤Ï¤¹¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡×¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÆüËÜ°ì·èÀï¤Ç¤â£Ã£Ó¤ÎºÆ¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡££²£°£±£·Ç¯ÅÙ¤Ë£²°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥É¥é¥Õ¥È¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï·ë¹½¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢£¸Ç¯Á°¤Ø»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°õ¾Ý¤Ï¡ÖÃ±½ã¤Ë¶¯¤¤¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬°ìÈÖ¹ç¤¦¥Á¡¼¥à¡×¤È·Ù²ü¡£½é¿´¤ËÊÖ¤ê¡¢¥¿¥«»Â¤ê¤Ç¸×ÅÞ¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£