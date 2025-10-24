「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

阪神からドラフト３位指名を受けた岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝は指名の瞬間、安堵（あんど）の表情を浮かべた。

「選ばれなかったらどうしようという不安が大きかったんですけど、ホッとしています」

昨年１２月に参加した侍ジャパン大学代表の候補合宿では、５０メートル走で参加選手１位の５秒８２を記録。今春リーグ戦では１１試合で打率・３７５、７盗塁をマークし、ベストナインを受賞した。世代屈指の走力で目指すのは、虎のレジェンドだ。

阪神の走塁面について「積極的な走塁がイメージとしてある」と明かし「パッと思いつく選手だと赤星選手は積極的に盗塁を仕掛けて成功数も多いので、目標とする選手の一人です」とＯＢの姿を思い浮かべた。チームにとっても、近本、中野や、足のスペシャリストである植田、熊谷、島田らに続く快足選手は補強ポイントの一つ。「高い走力を生かして、走攻守バランスの取れたオールラウンダーになっていきたい」と持ち味を発揮することを誓った。

野球では無名の県立校から「人生の幅が広がるので野球が強い国公立大学に入りたかった」と筑波大へ進学。それだけに、阪神の本拠地である甲子園とは縁遠いものだった。「遠い場所が手の届く場所になって、すごいうれしい。ファンも球団も熱いイメージなので、負けないように熱い選手になりたい」。岡山出身の韋駄天（いだてん）が聖地を駆け回る。

【岡城快生（おかしろ・かいせい）】

◆生年月日 ２００３年６月２３日生まれの２２歳

◆サイズ １８３センチ、８３キロ

◆投打 右投げ右打ち

◆球歴 吉備小１年から岡山庭瀬シャークスで野球を始め、吉備中では軟式野球部に所属。岡山一宮では１年秋からベンチ入り。筑波大では２年春にリーグ戦初出場

◆５０メートル走 ５秒８２

◆遠投 １１５メートル

◆趣味 ギター。よく弾くのは菅田将暉の「さよならエレジー」など

◆特技 けん玉

◆座右の銘 「賽は投げられた」（一度決断して行動したことは最後までやり遂げるという意味）