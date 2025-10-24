２０１４年以来、１１年ぶりの対決となる阪神とソフトバンクの日本シリーズが２５日に開幕する。決戦まで２日。２年ぶりの日本一奪還を狙う藤川阪神か、５年ぶりのシリーズ制覇に挑む小久保ソフトバンクか−。両チームを徹底比較する企画の第３回は、両チームの投手力を総合的に対比した。

◇ ◇

【先発陣】まずソフトバンクの“２桁勝利４本柱”が阪神に手ごわい相手となる。有原が１４勝、大関が１３勝。さらにモイネロと上沢がともに１２勝。チームの今季勝利数８７勝に対し４人で５１勝…。個人タイトルも有原が最多勝、大関が最高勝率（・７２２）、モイネロが最優秀防御率（１・４６）とタレントがそろう。

阪神先発陣の２桁勝利は２人で村上が１４勝、才木が１２勝。最多勝＆最高勝率（・７７８）＆最多奪三振（１４４奪三振）の投手３冠・村上と防御率１・５５でタイトル獲得の才木が流れをつくる。

【先発防御率】両チームの先発防御率は阪神が１２球団トップの２・３５、ソフトバンクがリーグ１位の２・３７で、ほぼ互角。それだけに村上＆才木の両右腕に続いて“左腕２人”の存在も欠かせない。

今季９勝の大竹は６月２１日、交流戦での古巣・ソフトバンク戦白星で１２球団勝利。ＣＳファイナル第３戦で八回１死までノーヒットノーランの内容を見せた高橋も注目だろう。

【リリーフ】阪神のリリーフ防御率は１２球団唯一の１点台で１・９６。鉄壁のブルペン陣で日本記録５０試合連続無失点、球団記録４９イニング連続無失点を記録した石井、１２球団最多の登板６６試合で防御率０・８７、１８試合連続ホールドの日本記録も樹立した及川、経験豊富なベテラン・岩崎らの強固な布陣だ。

対するソフトバンクも引けを取らない。リリーフ防御率２・４２はリーグ１位。中でも５１試合で１９ホールドの藤井、４４ホールドポイントで最優秀中継ぎ投手の松本裕、３１セーブで最多セーブの杉山が立ちはだかる。