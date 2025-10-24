HEAVEN Japanの「ホリデーコフレ2025」♡ 特別な日を彩る適正下着コレクション
一人ひとりの女性に寄り添う「適正下着®」ブランド・HEAVEN Japanから、ホリデーシーズン限定の「ホリデーコフレ2025」が登場。“特別な日も、そうでない日も、私らしい輝きを”という想いを込めたコフレは、美しいシルエットと快適な着け心地を叶えるアイテムが勢ぞろい。人気の「ビスチェリーナ」や「夜寄るブラ」がセットになり、自分へのご褒美にもぴったりの限定コレクションです♡
ホリデー限定♡“ビスチェリーナ”で叶う美シルエット
コフレのメインアイテム「ビスチェリーナ」は、累計3万枚を突破した人気のビスチェ風ブラ。
脇高設計とセミロング丈で、脇や背中に流れたお肉をしっかりキャッチして理想のバストラインを実現。
ホックは3列3段で安定感も抜群。I～Kカップはボーンが2本仕様で、しっかりキープしてくれます。
アンティーク調のアイラッシュレースが華やかに映え、どのサイズでも変わらぬ優美さを楽しめます。
価格：9,900円
サイズ：B65～K90（カラー：ブラックガーネット）
【エリマリ姉妹×DRW】美しさも可愛さも叶える最旬コラボランジェリー登場♡
寝ている間も美胸をキープ「夜寄るブラ」
価格：3,245円
快適な眠りをサポートする「夜寄るブラ」もセットイン♡ナイトブラとして、就寝中の横流れを防ぎながら冷えを予防。
しっかりとした包み込み設計で、朝まで美しい胸の形をキープします。22サイズ展開（B65～M90対応）で、どんな体型にもフィット。
カラー：ブラックガーネット
選べるショーツ＆ノベルティ付きコフレセット
ブラとお揃いの「スタンダードショーツ」（2,420円）または「Tバックショーツ」から選べるのも嬉しいポイント。
さらに、数量限定のノベルティとして、同レースを使用した巾着ポーチをプレゼント♪補整下着が初めての方にもおすすめの2タイプをラインナップ。
Day to Night Set
価格：14,740円
・ビスチェリーナ
・ショーツ（2タイプから選択）
・夜寄るブラ
Daytime Set
価格：12,320円
・ビスチェリーナ
・ショーツ（2タイプから選択）
「適正下着®」で自分らしい輝きを纏って
HEAVEN Japanの「ホリデーコフレ2025」は、補整力とデザイン性を兼ね備えた特別なコレクション。
どんな日も自信をくれる“じぶん史上最高”の美シルエットで、心まで華やぐ時間を♡
45年以上のノウハウが詰まった「適正下着®」が、あなたの毎日に寄り添います。今年のホリデーは、自分へのご褒美に特別なランジェリーを選んでみてはいかがでしょうか♪