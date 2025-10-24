ドライバーで真っすぐ飛ばすコツ！大西翔太コーチが解説
近ごろのドライバーは真っすぐ飛ばせる機能が満載。しかし、それでも曲がるというゴルファーは多い。「ドライバーのスイングはひと昔前と変わり、そのスイングを取り入れたプロが活躍していますね」という大西翔太コーチが、アマチュアでもマネできる今どきドライバーの打ち方をレクチャーする。
最新の“デカヘッド”ドライバーは左腕「ちょいネジリ」で真っすぐ飛ぶ！
テークバックでフェースを開いたらもう真っすぐ飛ばせない！
デカヘッドはフェースがターンしにくい
ヘッド体積が460ccと大きくなり、さまざまなテクノロジーが搭載された今どきドライバーはボールの直進性を上げてくれる。しかしその反面、慣性モーメントが大きく重心距離（シャフトの軸線からフェースの重心までの長さ）の長いデカヘッドはフェースが返りにくい。そのためフェースの開閉を抑えることが合理的なスイングになる
左手の甲とフェースの向きをリンクさせよう
今どきのドライバーは、昔のような大きなスライスが出ません。しかし、ボールが右に真っすぐ飛ぶプッシュアウトが出ることがありませんか？
それはインパクトでフェースが開くからですが、スイング軌道がアウトサイド・インになっているから開くのではなく、テークバックでフェースを大きく開いてしまうのが原因。フェースを返そうと思っても返しにくいのが、今どきドライバーの特徴のひとつなのです。
修正法はじつに簡単。左の前腕部を軽く「外旋」させて、フェースを閉じ気味にテークバックしましょう。そして、ネジった左前腕部をキープしたまま振り下ろせば、左手首の「掌屈」が自然にできてボールのつかまりがよくなります。左手の甲とフェースの向きをリンクさせる意識も有効。フェース面をコントロールして打てます。
左前腕部を内旋すると左手首が背屈してしまう
左前腕部を右側にネジると、左手首が甲側に折れる「背屈」が起こる。ヒジが浮き上がってやや上を向く形になるためフェースが開く
左前腕部を外旋すれば左手首の掌屈が起こる
左ヒジから先を左側に軽くネジると、左手首が手のひら側に折れる「掌屈」が起こる。この状態をキープすればフェースは絶対に開かない
ストロンググリップで握るのもポイント。左手のナックルが2 ～ 3つ見えるくらい左手をかぶせて握ろう
左前腕部を外旋したらその状態をキープ
フェースを地面に向け続けるテークバックは、腕や手先を使わず体の捻転を使って振り上げる動きになるのでトップがコンパクトになる。ダウンスイングも体の回転で振り下ろせば、スクエアフェースでヒットできる
開いたフェースは元に戻りにくい
テークバックでフェースが正面や上を向くと、トップで左手首が甲側に大きく折れてしまう。ダウンスイングでフェースを返そうとしても返りにくいので、フェースが開いて当たるインパクトになってしまう
レッスン＝大西翔太
●おおにし・しょうた／ 1992年生まれ、千葉県出身。水城高校ゴルフ部を経てティーチングプロとなり、JPGA公認A級の資格を取得。ジュニアゴルファーを指導する一方で、青木瀬令奈のコーチも務める。
構成＝三代 崇
写真＝相田克己
協力＝船橋カントリークラブ