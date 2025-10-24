「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

阪神はドラフト１位で立石正広内野手（２１）＝創価大＝を指名。日本ハム、広島との３球団の競合の末に、藤川監督がくじを引き当て“獲得”に成功した。大学ナンバーワンスラッガーは、同じ右打者で憧れの森下の背中を追いかけ、将来的にはトリプルスリーを目指す。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

（ＴＶインタビュー）

−立石の交渉権を獲得した。

「本当に喜んでいます」

−来年さらに選手層が厚くなる。

「たくさん、タイガースにも同世代の若い芽が出てきていまして、日本シリーズではその選手たちも出場しますから」

−メッセージを。

「立石選手、本当にご縁があったと思います。野球の聖地である甲子園球場で、プレーのレベルを引き上げていく。どれだけ高い目標を持っても構いません。夢は広がるばかりですから、努力を惜しまずやっていけば必ずやっていけると思います。今日から努力を始めましょう、またね」

（囲み）

−イメージ通りか。

「そうですね、十分だと思います」

−佐藤輝、森下、大山ら打てる選手がいるなかで、若い選手が入ってくると成長を促すか。

「選手に頼ることはできないですけどね、指導者の立場としては」

−見て学ぶというか、受け継ぐというか。

「自分たちの組織の中で育てていくというのが、一番大事だとは思うので、それを作り上げていく中での大学生３選手になりますかね」

−立石は複数ポジション守れる。

「私たちは選手たちが切磋琢磨（せっさたくま）しているのを作り上げるのが役目ですから。当てはめることはないです。どんな選手も」