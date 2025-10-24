「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

火の玉が宿る“黄金の右手”で、ドラフト会場をドッと沸かせた。阪神・藤川球児監督が満面の笑みを浮かべ、交渉権を高々と掲げる。「最高です！」。前日から「ご縁のもの」と抽選を覚悟していただけに、喜びはひとしおだ。

「全国のタイガースファン、野球少年たちの夢となる選手ですから、ほっとしてます。しばらく先までタイガースの未来は明るくなりました」

紺のタテジマシャツに、黄色と黒のネクタイ。ゲンを担がない分、虎カラーに誠意を込めた。広島・新井監督、日本ハム・新庄監督に続いて抽選に挑むと、残り福をゲット。「新井監督、新庄監督ともともと仲がいいので、２人の表情を見て」。昨年は４球団が競合した関大・金丸のクジを外した。１年前の雪辱を果たし、誇らしげにガッツポーズを繰り出した。

「昨年のドラフトの時から今年は立石くんで、というのはほとんど決めていた状態でしたから。本当に実現しました」

驚くことに１年前から１位・立石を思い描いていたという。「スイングスピード、スイングの軌道も完璧。それから走力、ベースランニング。肩、野球技術、すべて素晴らしい」。立石のポテンシャルにほれ込み「必ず持っている能力を私が開花させる」と約束した。

２５日にはいよいよ日本シリーズが開幕する。藤川監督は「胸を張って福岡に行きます。タイガースに入ったつもりで見てほしい」と立石に呼びかけた。セ・パ頂上決戦でも主役は譲らない。