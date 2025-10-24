¡ÚÃæ±ÛÃÏ¿Ì21Ç¯¡Û¡ÈÃÏ³ê¤ê¡ÉÉüµì¸½¾ì¤ò»ë»¡ ¡ÖÅö»þ¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ìÏ«¤·¤¿¡×¼ã¼ê¿¦°÷¤ØÃÏ¿Ì¤Î¡Èµ²±¡¦¶µ·±¡ÉÅÁ¤¨¤ë ¿·³ã
Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¤«¤é10·î23Æü¤Ç21Ç¯¡£Ãæ»³´ÖÃÏ¤ò½±¤Ã¤¿Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¤ÇÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÃÏ³ê¤ê¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ç¤¹¡£¼ÐÌÌ¤¬ÊøÍî¤·Æ»Ï©¤¬À£ÃÇ¡¢½¸Íî¤Î¸ÉÎ©¤Ê¤É¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é21Ç¯¡ÄÉüµì¤Î·Ð¸³¤ò¸åÀ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤´¤¦¤È¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Éüµì²Õ½ê¤Î¸«³Ø²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¤«¤é21Ç¯¡Ä¡ÈÃÏ³ê¤ê¡ÉÈ¯À¸¸½¾ì¤ò»ë»¡
¡ÚÎÓÌîÄ£´ØÅì¿¹ÎÓ´ÉÍý¶É¾å±Û¿¹ÎÓ´ÉÍý½ð¡¡¾¾°æ¾ÏÆó ½ðÄ¹¡Û
¡Ö¿ÌºÒ¤¬µ¯¤¤Æ21Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Ç¯·î¤¬·Ð¤ÄÃæ¤Ç¡¢¿§¤ó¤Êµ²±¡¢Èï³²¤Îµ²±¡¢Éüµì¤Îµ²±¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¤Ç¤ÏÄ¹²¬»Ô¤ä¾®ÀéÃ«»Ô¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë»³´ÖÃÏ°è¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÃÏ³ê¤ê¤¬Â¿¤¯È¯À¸¤·¡¢½¸Íî¤äÆ»Ï©¤Ê¤É¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸«³Ø²ñ¤Ë¤ÏÎÓÌîÄ£¤Î¾å¡¦Ãæ±Û¿¹ÎÓ´ÉÍý½ð¤ä¸©ÃÏ°è¿¶¶½¶É¤Î¿¦°÷¤Ê¤É50¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢Âç¤¤ÊÃÏ³ê¤êÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¸½¾ì¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦°ì²ó¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤Þ¤¿ÉÔ¹¬¤ËºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤è¤ê¿×Â®¤ËÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éº£²ó³«ºÅ¤ò´ë²è¤·¤¿¡×
¢£¼ÐÌÌÊøÍî¸½¾ì ¹ëÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡ÈÅÚº½ÀãÊø¡É¤âÈ¯À¸
ºÇ½é¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹²¬»ÔÂùÂôÄ®¤Î´ÓÃÏ¶è¡£
¡ÚÎÓÌîÄ£´ØÅì¿¹ÎÓ´ÉÍý¶É¾å±Û¿¹ÎÓ´ÉÍý½ð¡¡ÀÐ·ª°ìÎÉ¼£»³ µ»½Ñ´±¡Û
¡ÖÀã²ò¤±¿å¤È±«¿å¤¬¿»Æ©¤·¤ÆÅÚº½¤ÈÀã¤¬º®ºß¤·¤ÆÊøÍî¤¹¤ëÅÚº½ÀãÊø¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬¼¡¡¹¤ÈÈ¯À¸¤·¤¿¡×
´ÓÃÏ¶è¤ÏÃÏ¿Ì¤Ç¼ÐÌÌ¤¬ÊøÍî¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ëÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢Í»Àã´ü¤Ë¤ÏÃÏ¿Ì¤ÇÀ¸¤¸¤¿µµÎö¤ËÀã²ò¤±¿å¤¬¿»Æ©¤·¡¢ÅÚº½¤ÈÀã¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ³ê¤ê½Ð¤¹¡ÈÅÚº½ÀãÊø¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÅÚº½¤¬¸©Æ»¤Þ¤ÇÎ®¤ì½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÉüµì¤Î¤¿¤á¤Ë¼ÐÌÌ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤¿¤ê¡¢ÃÏ³ê¤ê¤òËÉ»ß¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¹©»ö¤Ï2013Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤¡¢¸½ºß¤ÏÎÐ²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÅÚº½¤Ë¤è¤êÀî¤¬¤»¤¤È¤á¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î½»Âð¤¬¿åË×¤·¤¿ÌÚäÆ½¸Íî¤Ê¤É¤â»ë»¡¡£
¡ÚÎÓÌîÄ£´ØÅì¿¹ÎÓ´ÉÍý¶É¾å±Û¿¹ÎÓ´ÉÍý½ð¡¡ËÙÆâÌ¹° ¼¡Ä¹¡Û
¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¤¢¤Î²°º¬¤Þ¤Ç¿åË×¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¡×
¢£¡Ö¤«¤Ê¤ê¶ìÏ«¤·¤¿¡×ÃÏ¿Ì¤Îµ²±¡¦¶µ·±¤ò¼¡À¤Âå¤Ø
¸«³Ø²ñ¤Î¸åÈ¾¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÐÌÌ¾åÉô¤ÎÍÜ¸ñÃÓ¤¬·è²õ¤·¤ÆÅÚÀÐÎ®¤¬È¯À¸¤·¡¢¹ñÆ»¤Ê¤É¤¬ÈïºÒ¤·¤¿¾®ÀéÃ«»Ô¾®·ª»³¤Î¸ÆºäÃÏ¶è¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì½ê¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÉüµì¤òÃ´Åö¤·¤¿¿¦°÷¡£
¡ÚÎÓÌîÄ£´ØÅì¿¹ÎÓ´ÉÍý¶É¾å±Û¿¹ÎÓ´ÉÍý½ð¡¡ËÙÆâÌ¹° ¼¡Ä¹¡Û
¡ÖÅö»þ¡¢1¤Ä¤ÎÅÚÎ±¤á¤ò¤ä¤ë¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê¶ìÏ«¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Á³¤ÎÎÐ¤Ë´Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¡¢º£¤Ç¤âÂæÉ÷¤äÂç±«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ã¼ê¿¦°÷¤¿¤Á¤ËÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎÓÌîÄ£¾å±Û¿¹ÎÓ´ÉÍý½ð¤Î¿¦°÷¡Û
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤¦¤¤¤¦¸½¾ì¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤â¤·ÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×
¡ÚÎÓÌîÄ£Ãæ±Û¿¹ÎÓ´ÉÍý½ð¤Î¿¦°÷¡Û
¡Ö¿§¤ó¤ÊÊý¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸½¾ì¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤é¡¢¿§¡¹¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤¤¤Äµ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÄÍÍ¡¹¤Ê·Á¤ÇÃÏ¿Ì¤Îµ²±¤È¶µ·±¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£