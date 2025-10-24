「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

ぎゅっと引き締まった口元が、覚悟を示していた。オリックスとの２球団競合の末、ロッテから１位指名を受けた健大高崎・石垣元気投手（１８）は「まさか１位で指名してもらえると思わなかった。先発で完投できるようなピッチャーになりたい」。憧れの世界への扉が、ついに開いた。

北海道登別市出身の最速１５８キロの本格派右腕だ。２年生だった２４年には春の甲子園を制覇し、今夏は１８Ｗ杯準Ｖに貢献。「１年生の春から試合で投げさせてもらって、とても濃い３年間だった」と、高校野球生活を振り返った。

ドラフト会議中はテレビ中継をじっと見つめ、名前が呼ばれても表情は崩さなかった。「監督さんから言われて、なるべく感情は抑えていた」。それでも、サブロー監督から「世界に羽ばたけるピッチャーに」と期待を込められると笑みがこぼれる。

理想像は佐々木朗希だ。昨オフに、ロッテからドジャースへ海を渡った先輩の背中を追う。「（佐々木投手は）軽く投げても、１６０キロを投げられる。超えられるように頑張りたい」。米大リーグで活躍するのが夢。「世界の投手といえば、自分と言ってもらえるようになりたい」と青写真を描いた。

「自分の魅力はストレート。（１年目は）体づくりをして、プロ初勝利を挙げられたら」。目標としている１７０キロは「絶対投げます」と宣言した。大きな夢を描く剛腕が、“シン・令和の怪物”になってみせる。

◆石垣 元気（いしがき・げんき）２００７年８月１６日生まれ、１８歳。北海道出身。１８０センチ、７８キロ。右投げ両打ちの投手。市立西小１年時に「柏木ジュニアーズ」で野球を始め、西陵中では「洞爺湖シニア」に所属。健大高崎では１年春からベンチ入り。今春センバツの準々決勝・花巻東戦で大会最速の１５５キロを記録。