Snow¡¡Manº´µ×´ÖÂç²ð¡¡Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×
¡¡Snow¡¡Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡Ê33¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹âµé»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ö¥ì¥²¡×¤Î250¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Æüº¢¤«¤éÆ±¼ÒÀ½ÉÊ¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤äÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÃå¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÂÑµ×À¡¢¼ÂÍÑÀ¤¬À¨¤¯¤¢¤ë¡×¤È»ÈÍÑ´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·À½ÉÊ¤ÎÌó1261Ëü±ß¤Î»þ·×¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤È¡Ö³Ê¹¥ÎÉ¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤À¤Ã¤¿¡£À½ÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¼«¿È¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡ÖºÇ¶á¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì£³Ð¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£