◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

将来性十分の大勢２世が、巨人に２位指名された。早大・田和廉（たわ・れん）投手（２２）はサイドに近いスリークオーターから最速１５２キロの直球を投げ込む剛腕。独特のフォームは大勢をほうふつとさせる。「右のサイド気味ということで大勢選手にいろいろお話を聞きたい。まずはストレートが自分の課題だと思っているので、あのような速いストレートをどうやったら放れるかというのを聞けたら」と憧れの右腕との対面を心待ちにした。

１年目から勝利に貢献すると誓った。「（巨人は）常勝軍団だと思う。勝つということだけに集中してチームのために腕を振っていければ」と意気込んだ。楽天に２位指名された同期の伊藤樹投手の直後に名前を呼ばれ「『樹おめでとう』と言っていた瞬間だったので、本当に初めの方は理解ができなくて頭が真っ白。でも、本当にうれしかったです」と笑顔を見せた。

早実から早大に進み、大学ではリーグ戦通算２７試合で２勝１敗、防御率１・９５。２年春にデビューを果たし、自己最速の１５２キロをマークしたが、登板４試合目で右肘のじん帯を断裂。トミー・ジョン手術を受け、１年４か月のリハビリに励んだ。「本当にいろんな方に支えてもらって自分は野球ができているんだなということを再認識できた期間」と振り返る。その当時は想像できなかったであろう高評価に「このような形で、いろいろな方々へ感謝の気持ちを伝えられる形ができた」と感慨を込めた。

カットボール、カーブ、２種類のスライダー、２種類のシンカーも操る。シンカーは「他にない軌道で動く。自信を持っているボールがどこまで通用するかやってみたい」。阿部監督も「特殊球が素晴らしい。シンカーがすごいんだよね」と太鼓判を押した。大学では先発は１試合のみで主に中継ぎ、抑えで登板していたが、プロでは先発の可能性も秘める。色紙には好きな言葉である「一念通天」と記した。東京Ｄのマウンドで、誰にもまねできない投球を披露する。（臼井 恭香）

◆田和 廉（たわ・れん）

▽生まれ

２００３年５月２日。京都・伏見区生まれ。

▽好きなタレント

サザンオールスターズ

▽好きな言葉

凡事徹底、一念通天

▽趣味

サウナ

▽サイズ＆投打

１８３センチ、８７キロ。右投右打

▽球歴

伏見板橋小２年時に伏見桃山クラブに入団し、伏見中時は京都ベアーズに所属。東京・早実時代は１年夏からベンチ入りし甲子園出場なし。東京六大学リーグでは通算２７試合登板で２勝１敗。防御率は１・９５。

▽けが克服

大学２年時のリーグ戦で右肘の靱帯を断裂。トミー・ジョン手術を受け、約１年４か月のリハビリを乗り越えた。

▽好きな食べ物

肉あんかけチャーハン