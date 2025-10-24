タレント・ほしのあき（４８）が、夫のＪＲＡ三浦皇成騎手（３５）＝美浦・鹿戸雄一厩舎＝のＧ１初勝利を友人に祝福される様子をアップした。

２４日までにインスタグラムのストーリーズを更新。インフルエンサーとしても知られる福王寺彩野さんらが集まり、「皇成Ｇ１初制覇おめでとう」と描かれた巨大なケーキプレートが用意された。火のついたろうそくを三浦騎手は吹き消した。そしてほしのと三浦騎手、長女の３人で記念撮影。娘の顔はスタンプで隠したが、サラサラのロングヘアで、美少女オーラが漂う。ほしのは「うれしいっ」と喜んだ。

ほしのは２０１１年に三浦騎手と結婚し、１２年に長女が誕生した。三浦騎手が１６年８月１４日の札幌７Ｒで落馬して骨盤骨折などの重傷を負い、１年の休養をへて１７年８月１２日に復帰した際には、ほしのと長女が札幌競馬場に駆けつける姿も見られた。

三浦騎手は今年９月２８日に行われた第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（中山競馬場・芝１２００メートル）で、１１番人気のウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）に騎乗し、人馬ともにＧ１初制覇。デビュー１８年目の三浦騎手は、ＪＲＡ・Ｇ１は１２７回目の挑戦で悲願のタイトルとなった。勝利した日の夜、ほしのはインスタグラムのストーリーズを投稿し「応援ありがとうございました」とエールに感謝。レースは自宅で長女とテレビ観戦したと明かした。