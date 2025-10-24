¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹6°Ì¤ÎÀÐÀî¥±¥Ë¡¼¡¡º¸ÏÓ¤«¤é154¥¥í¡õ¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¤ÎÆóÅáÎ®¡Ö°ìÈÖ¤Ë¿Æ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï6°Ì¤Ç¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Âç¤ÎÀÐÀî¥±¥Ë¡¼Åê¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£ÊÆÅìÉô¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Ï¡¢»ØÌ¾Ä¾¸å¤Ï¸áÁ°6»þ¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤êÁá¤¹¤®¤ëÄ«¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¿Æ¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖ¤Ë¿Æ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÌÀ½¨³Ø±àÆüÎ©¡Ê°ñ¾ë¡Ë3Ç¯½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤«¤éÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç³èÌö¤·¡¢°¡Âç1Ç¯½Õ¤«¤é4ÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£2Ç¯²Æ¤Ë¥·¥¢¥È¥ëÂç¤ËÅ¾³Ø¤·¡¢ºòµ¨¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ52»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.318¡¢¥Á¡¼¥à2°Ì¥¿¥¤¤Î8ËÜÎÝÂÇ¡£Åê¼ê¤Ç¤Ï19»î¹ç¤Ç5¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.21¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£º£²Æ¤«¤é¤ÏºÇ¹âÊö¤Î¥µ¥¦¥¹¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ËÂ°¤¹¤ë¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Âç¤Ø°Ü¤ê¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ØÈ÷¤¨¤ëÃæ¤Ç¤Î»ØÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥¢¥È¥ëÂç¤Ç¤Ï¼ç¤Ë1ÈÖ¤òÂÇ¤Ä³°Ìî¼ê¤Ç¡¢ÀèÈ¯ÅÐÈÄ»þ¤ÏDH·óÅê¼ê¤È¤·¤Æ¡ÖÂçÃ«¥ë¡¼¥ë¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£º¸ÏÓ¤«¤éºÇÂ®96¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó154¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¡£¡Ö¼ã¤¤¤¦¤Á¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£º£¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç1¥·¡¼¥º¥ó¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢·è¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤Þ¤º¤ÏÍèÇ¯5·î¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¹Í¤¨¡£¤½¤Î¸å¤ÎÆ±7·îÃæ½Ü¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤â·Ð¤Æ¡¢¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤ë¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î°õ¾Ý¤Ï¡ÖµÜ¾ëÅê¼ê¤È¤¤¤¦ÊªÀ¨¤¤º¸Åê¼ê¤¬¤¤¤ë¡£·ë¹½¡Ê±ÇÁü¤ò¡Ë¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ËÒÅÄ¾¡¸ãÊÔÀ®ÉôÉûÉôÄ¹¤Ï¡ÖÂç³Ø¿Ê³Ø¸å¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤â³«²Ö¡£150¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ë²Ã¤¨¤Æ¹ë²÷¤Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÈÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£ÊÆ·ÐÍ³¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥É¥ê¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¤«¡¢º´¡¹ÌÚ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀÐÀî¤Î·èÃÇ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£