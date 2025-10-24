プロ野球（NPB）ドラフト会議が23日に都内で開かれ、札幌日大の窪田洋祐投手がオリックスからドラフト4位で指名された。

ドラフト会議開始から約1時間半。名前が呼ばれた瞬間、硬かった表情がやっと緩んだ。オリックスからの4位指名。それも最速148キロ右腕として名をはせながら、「外野手」としての指名に「驚きはない。チャンスで回ってきた時、“こいつならやってくれる”とワクワクされる打者になりたい」と、青写真を描いた。

小さな町から世界を目指す。人口5000人ほどの由仁町出身で実家は焼き肉屋「東京ホルモン」を営む。窪田は「田舎で人も少なくて、チームもギリギリ9人を組めているような町」と振り返るが、父・裕司さんの「お前はやれる男だ。お前には才能がある」という言葉に背中を押され、進学した札幌日大で大きく成長を遂げた。

対戦したい投手を問われた窪田は、ソフトバンクで2年連続最優秀防御率を誇るモイネロの名前を挙げた。「圧倒的なピッチングをし続けている投手なので。最高峰のところで最高峰の投手と対戦したい」と、夢を描いた。続けて「見ていて期待してもらえる選手を目指した上で、日本を代表する選手というのを夢見続けていきたい」。最高峰の舞台を夢見て、新たな挑戦が始まる。（清藤 駿太）