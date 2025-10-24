プロ野球ドラフト会議が23日、都内のホテルで行われ、北海学園大の高谷舟投手はオリックスから5で指名された。

会場で名前を呼ばれると、最速153キロ右腕は笑みを浮かべ、仲間たちに向かってガッツポーズを繰り出した。「指名されてホッとした。個人的に山本由伸投手が好き。チームで信頼されるピッチャーになりたい」。23年までオリックスに在籍し、現在ドジャースで今週末からワールドシリーズに挑む山本のような絶対的なエースを目指す。

オリックスの印象については「凄いピッチャーがたくさんいる。投手が育つイメージ。（左腕エースの）宮城投手にいろいろと話を聞いてみたい」と目を輝かせる。同じオリックスから由仁町出身の窪田も4位で指名を受けた。札幌市出身の高谷は同じ道産子として共闘も誓う。

大学2年春に自己最速153キロをマークし「もっと球速を伸ばしたい」と意気込む。変化球も多彩で2種類のカーブ、2種類のスライダー、ツーシーム、チェンジアップ、カットボール、スプリットを持つ。高谷は「真っすぐの質と変化球どれでもカウントが取れて、空振りも取れる」と胸を張る。プロで目標は「最優秀防御率のタイトルを獲りたい。勝敗は自分一人で決められないが、防御率は自分が抑えたか抑えなかったか。大学の時から意識してきた」と力を込めた。（武田 政樹）