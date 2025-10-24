ÃæÆü6°Ì¡¡ÅìÍÎÂç¡¦²ÖÅÄ°°³°Ìî¼ê¡Öº¬Èø¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤Ë¡×Éð´ï¤ÏÄ¹ÂÇÎÏ
¡¡ÅìÍÎÂç¡¦²ÖÅÄ°°³°Ìî¼ê¤Ï°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡Àè¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿DeNA2°Ì¡¦ÅçÅÄ¤ÈÆ±3°Ì¡¦µÜ²¼¤ÎµÇ°»£±ÆÃæ¡¢²ñ¸«¾ì¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÌ¾Á°¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿Éô°÷¤¿¤Á¤¬Àä¶«¤¹¤ë¤ªº×¤êÁû¤®¡£¡Ö¤Þ¤À¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¡£»ØÌ¾¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð²¼°Ì»ØÌ¾¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢6½äÌÜ¤Þ¤ÇÍè¤ë¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë87¤ÎÄ¹¿È¤Ç¥ê¡¼¥Á¤¬Ä¹¤¯¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¤òÉð´ï¤ËÁö¹¶¼é¤½¤í¤Ã¤¿³°Ìî¼ê¡£¡Öº¬Èø¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£