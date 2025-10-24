¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹2°Ì¡¡Âçºå¶Í°þ¡¦¿¹ÍÛ¼ùÅê¼ê¡Ö160¥¥í¤ÈÂôÂ¼¾Þ¤ò¡×¡¡Æ±¹»¤«¤é8Ç¯Ï¢Â³¥×¥íÆþ¤ê
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦1¥á¡¼¥È¥ë90¤ÎÄ¹¿È¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹ºÇÂ®153¥¥í±¦ÏÓ¤ÎÂçºå¶Í°þ¡¦¿¹ÍÛ¼ùÅê¼ê¤Ï¡Ö160¥¥í¤òÅê¤²¤¿¤¤¡£ÂôÂ¼¾Þ¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡×¤È2ÂçÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÅê¼ê°éÀ®¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£»³²¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÅê¼ê¤¬ÌÜÉ¸¡×¡£Ì¾Ìç¹»¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿À¤Âå¶þ»Ø¤Î¹äÏÓ¡£º£Ç¯¤Ï2·åÇØÈÖ¹æ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤·¤í¤ò»Ä¤¹Âç´ï¤À¡£¡Ö¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡×¡£Æ±Î½¤Ç¤â¤¢¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ëÃæÌî¤Ïº£²ó¤Ï»ØÌ¾Ï³¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Âçºå¶Í°þ¤«¤é¤Ï8Ç¯Ï¢Â³¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ú8Ç¯Ï¢Â³¤Ï²ÖºéÆÁ±É¤ËÊÂ¤Ó¹â¹»ÎòÂåºÇÄ¹¡Û
¡¡Âçºå¶Í°þ¤Ï18Ç¯¤«¤éº£Ç¯¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹2°Ì¡¦¿¹ÍÛ¼ù¤Þ¤Ç¡¢8Ç¯Ï¢Â³¤ÇÄ¾ÀÜ¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¡£15Ç¯¤«¤é22Ç¯¤Þ¤Ç8Ç¯Ï¢Â³¤Ç»ØÌ¾Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤¿²ÖºéÆÁ±É¡Êºë¶Ì¡Ë¤ËÊÂ¤Ó¡¢¹â¹»¤Ç¤ÏÎòÂåºÇÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£