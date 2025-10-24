「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

日本ハムから２位指名を受けた大院大のエドポロ・ケイン外野手（２２）が、男泣きしながら新庄監督への“弟子入り”を宣言した。同大で会見し「高校（日本航空）の時に指名漏れして、悔しい思いをしました」と話すと涙が止まらなくなった。ナイジェリア人の父、韓国人の母を持ち自身は韓国籍。１９０センチ、１００キロの体格を生かした打撃に磨きをかけ、４年を経てついにプロの扉を開いた。

新庄監督の印象を問われると「選手をやる気にさせるすごい監督。外野の守備のやり方を聞きたい」と明かしつつ「同じハーフの万波選手のようになりたい」と目を輝かせた。かつて近鉄、阪神に在籍した大院大の中村良二監督は「近鉄にいたブライアントに近い打者。僕は２軍を行ったり来たりだったので、１軍で活躍する選手を育てたかった」とうれしそうに話した。

総合格闘家として活躍する兄・キングも同大を訪れて兄弟で大喜び。ケインは「兄も野球でプロを目指していたが行けなかった。兄の分も活躍して歴史に名を残せるようになりたい」。新庄監督の教えを受け、球界を代表する打者になる。