

子育てを終えた人たちはミニバンからどんなクルマに乗り換えているのか？

子育て世代が選ぶクルマの定番といえば、ミニバンだ。しかし、子どもが成長して家族で出かける機会が減ってきたり、あるいは子どもが独り立ちしたりすると、ミニバンの広大な空間や乗車人数を持て余すようになってくる。

こうした、いわゆる“子育て卒業”のタイミングを迎えた人は、ミニバンの次にどんなクルマを選ぶのだろうか。今回は、子育てを卒業した人たちが、どのような車をどんな価値観で選択しているのかを分析する。

＜分析対象条件＞

・2020年以降に新車を購入した

・今回、購入したクルマのボディタイプは不問

・1つ前のクルマが「ミドルサイズ以上のミニバン」である

※具体的には「ヴォクシー」「ステップワゴン」以上で、コンパクトミニバンの「シエンタ」や「フリード」は含めない

＜サンプル数＞

20代：386名、30代：2388名、40代：6895名、50代：6930名、60代：3131名、70代以上：616名

データは市場調査会社のインテージが毎月約70万人から回答を集める、自動車に関する調査「Car-kit®」を使用する

「子育て卒業層」とは何歳代か？

「子育て卒業層」は、実際のところどれぐらいの年齢になるのだろうか。決まった定義はないため、分析を進めるにあたり、今回のデータから定義をしておきたい。

「子どもの有無」のデータから、子育て卒業層となる「子どもはいるが同居していない」を見てみると、40代までは5％に届かないが、50代で19％と増えており、60代になると46％と一気に増加する。



一口に子どもといっても、未就学児や小学生と高校生や社会人では、ライフスタイルは大きく違う。高校生以上になれば、親と一緒にクルマで出かける頻度は自然と下がってくるものだ。それとともに、ミニバンに乗り続ける必要性も減少する。

そこで、「同居している子どもの年齢」を確認してみた。兄弟姉妹が複数いる場合、親が一緒に移動することが多いのは年下の子どもになるので、末子学齢のデータを紹介する。



結果は、40代までは中学生以下の子どもが多く、50代になると高校生、大学（大学院、専門、短大など含む）、社会人が増加し、60代以上は社会人が大半となる。

以上2つのデータより、10歳区切りという粒度ではあるが、40代までは子育てをしている層が多く、50代になると子育てが落ち着きはじめ、子育て卒業層になったと見ることができそうだ。

60代以上は子育てを卒業してからすでに一定期間を経ており、シニアとしての活動が主軸と考えられる。以上より、今回は50代を子育て卒業層の中心として取り上げ、60代もスコープに入れながら進める。

年代別「ミニバンの次」に購入したクルマ

分析対象としているのは、購入した新車の「1つ前がミニバン」の人たちであるが、実際にどんなボディタイプのクルマを購入したのだろうか。

ボディタイプの分類は次の6つとした。

■1.ミドルサイズ以上のミニバン

アルファード、ヴォクシー、セレナ、ステップワゴンなど

■2.コンパクトミニバン

シエンタ、フリード

■3.SUV

ヤリスクロス、エクストレイル、CX-5など

■4.トールワゴン

ルーミー、ソリオなど

■5.ハッチバック

ヤリス、フィットなど

■6.軽ハイトワゴン／スーパーハイトワゴン

N-BOX、スペーシアなど

こうして分類した結果が次のとおり。



まず着目したいのは、先ほど子育て卒業層の中心とした50代以上でも、ミドルサイズ以上のミニバンを継続購入している人が一定数いることである。

50代以上でも、末子が中学生以下の家庭は先ほどのデータからもそれなりの規模いること、子どもが大きくなっても旅行などの遠出にミニバンを用いる人がいること、このサイズのミニバンに乗り慣れているからと選ぶ人がいることなどが、理由としてあるだろう。

とはいえ60代、70代以上になると「コンパクトミニバン」「トールワゴン」「ハッチバック」「軽ハイトワゴン／スーパーハイトワゴン」が増加してくる。

購入車の具体的な車種についてもふれておく。上述のボディタイプ分布を表す形にはなるが、50代になると、20〜40代ではほとんど上位に入っていないトヨタ「シエンタ」とホンダ「フリード」が、1位、2位となる。



この傾向は60代、70代以上でも続き、コンパクトミニバンがミニバンに慣れた人たちのちょうどいい受け皿になっていることがわかる。

60代以上になると、トヨタ「ルーミー」が3位に食い込んでくるのも特徴的だ。箱型のスライドドアでありながらボディサイズは大きくなく、その取り回しのしやすさが好まれているのだろう。

排気量ではどうだろうか。ボディタイプでは、年代が上がるにつれコンパクトなものが増えてくるので、排気量も自然と小さくなっている。



「1500cc以下」を足し合わせた部分を見てみると、40代は42％であるのに対し、50代：52％、60代：61％、70代以上：72％と上昇している。

20代、30代はラージサイズのミニバンであるトヨタ「アルファード」の割合が多く、そのほかトヨタ「ヴォクシー」、日産「セレナ」とミドルサイズが続くことからも、他の年代より排気量が相対的に大きくなっている。



2001cc以上のミニバンはほぼ「アルファード／ヴェルファイア」を指す

50代で一気に変わるわけではないが、40代と比較すると、いわゆるダウンサイジングが進んでいるといえよう。

ダウンサイジングにともなう購入価格の差は？

次に、購入価格のデータを紹介する。こちらはカタログやオンライン見積りなどに記載されている金額ではなく、購入者が実際に支払った金額である。

「値引き前車両本体＋オプション価格」から「値引き額」「下取り額」を差し引いた「最終支払い額」を確認すると、次のような結果になった。

20代：312万円

30代：326万円

40代：326万円

50代：316万円

60代：293万円

70代以上：261万円

もちろん人によって車種やグレード、選択するオプションが異なる。そのため、あくまで全体の平均値である点に留意が必要だが、今回の分析対象条件である、「1つ前がミドルサイズ以上のミニバン」である人が新たに購入したクルマであるので、単に年代別の購入価格を示すわけではない。

30代と40代は先ほど見たとおり、「ミドルサイズ以上のミニバン」から「ミドルサイズ以上のミニバン」へと乗り継いでいる人が多いため、326万円と他の年代より高い理由がわかる。

注目の50代は、「ミドルサイズ以上のミニバン」への乗り換え率こそ34％と40代よりも大きく低下するが、SUVに乗り換えている人が24％ほどいるため、「ミドルサイズ以上のミニバン」から乗り換えても価格が下がらないことが見て取れる。



「ハリアー」などのミドルクラスSUVは、ミドルクラスミニバンと似た価格帯にある

60代と70代以上は、軽自動車やトールワゴンに乗り換えるダウンサイジングが多いため、最終支払い額もそれぞれ293万円、261万円と落ち着いてくる。

変化するクルマ選びへのこだわり

最後に、購入したクルマの「気に入った点」のデータを見ることで、子育て卒業後の車選びの特徴を確認しよう。

クルマ選びの価値観の変化として顕著に表れているのは、見た目に関連する「スタイル・外観」「内装デザイン」といった点が、年齢を重ねるとともに低下していることだ。



画像を拡大

「スタイル・外観」は、20〜50代でほぼ同じ値を示すが、60代で一気に下がり、70代以上ではさらに低下する。その代わり「安全」に関する意識が高まっており、「安全運転支援機能の搭載」は20〜50代では2割程度しかいない中、60代では37％、70代以上では46％と高まっている。

その他、運転のしやすさを鑑みたダウンサイズの傾向も、年齢が上がるにつれて「車全体の大きさ」が増加する点から読み取れる。

子育て卒業層として注目した50代は、20〜40代とほぼ同様の傾向を示しており、年代区分を大きく2つに分けるとするならば、「20〜50代」と「60代・70代以上」になるだろう。

この理由のひとつに、50代の人は60代以上よりも有職者が多いためであると考えられる。

退職し、年金生活者となった人が多い年齢層よりも、自ら乗りたい車に乗る気持ちが強く、加えて運転時の認知能力にもまだ問題を感じない年齢であるため、20〜40代という子育てまっただ中な層とクルマ選びの意識が大きく違わないのではないだろうか。

個々のストーリーは別にある

今回は“子育て卒業”をしたあとのクルマ選びを見てきた。ミニバンから卒業する人もいれば、車内空間の広さに慣れ親しんだためか、その後もミニバンを購入している層も一定数いることがわかった。

本アプローチは年代ごとの定量分析であり、平均値で見てきているため、一人ひとりの細かなストーリーまでは、当然ながら追うことはできていない。



夫婦2人での利用を前提とした選び方にシフトした人もいるだろうし、「広さ・実用性」から「運転の楽しさ・趣味性」へと変わった人もいるだろう。「いつか乗りたかったクルマ」を退職金で購入しているケースもあるはずだ。

そういった細かな購入プロセスについても今後確認してみたいと思う。

（三浦 太郎 ： インテージ シニア・リサーチャー）