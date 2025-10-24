解散したTOKIOの国分太一（51）が23日、「コンプライアンス上の問題行為」を理由に人気バラエティー「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板させた日本テレビの対応に瑕疵（かし）があったとして、日弁連に人権救済を申し立てた。その後、代理人の弁護士が会見して「（国分は）自宅を売ることになるかもしれない」などと窮状を訴えた。これに対し同局は「全くの事実誤認」などと強い言葉を並べて抗議した。

日テレは国分側の会見に強い反発を示した。双方代理人による協議の内容や、関係者の特定につながりかねない情報が一方的に公表されたとの考えを示した。「誠に遺憾であり、強く抗議いたします」などとするコメントを発表し、憤りを感じさせた。

関係者の特定を避けプライバシー保護を最優先に対応してきたことを強調し「国分氏のコンプライアンス違反が原因であるにもかかわらず、関係者がさらなる危害を受けなければならない、いわれはありません」と強い言葉を並べた。

「新しいプロデューサーとのあいさつ」の名目で呼び出されてヒアリングが始まった経緯などが問題視されたが「すべて国分氏に説明して了承を得た上で実施されたもの」と主張。「ヒアリングや降板までの手続き等について弊社として特に問題はないものと考えております」との姿勢だ。また、ヒアリング前から番組降板を決定していたと指摘されたことにも「全くの事実誤認。弊社の手続きの適正性に疑義を生じさせる誤った記述であり、抗議いたします」と強く否定した。