¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡¡¿Í¸¢µßºÑ¿½¤·Î©¤Æ¡¡Æü¥Æ¥ì¤È¤Î¸ò¾ÄÂ¤¬¤«¤ê¤Ë¡©
¡¡²ò»¶¤·¤¿TOKIO¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤¬23Æü¡¢¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¡×¤òÍýÍ³¤Ë¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤ËàìáÓ¡Ê¤«¤·¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¡£
¡¡¡¡¹ñÊ¬Â¦¤¬ÆüÊÛÏ¢¤Ø¿Í¸¢µßºÑ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ì¥¤Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Î²ÏÀ¾Ë®¹äÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¡ÊÈ½ÃÇ¤Ë¡Ë¶¯À©ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·Ù¹ð¤ä´«¹ð¤òÈ¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤ÏÀ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Í¸ú¤ËÆ¯¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤½¤ÎÁÀ¤¤¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÆüÊÛÏ¢¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ï1Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡Ö¤Þ¤º¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÈ¯¸À¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Î¸ò¾Ä¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£