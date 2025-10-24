◇2025年プロ野球ドラフト会議(23日)

法政大学の松下歩叶選手がヤクルトから1巡指名を受けました。

松下選手は桐蔭学園から法政大学へ進学。大学では主将を務めながらチームの打線を担う存在として活躍しています。さらに2025年の侍ジャパン大学代表でも主将を務めたほか、日米大学野球ではMVPを受賞するなど、ドラフト上位候補として注目を集めていました。

この日、ヤクルトから単独1位で指名。会見に応じ、今の気持ちについて聞かれると、「指名されたときはびっくりしたんですけど、この一年間ずっとドラフト1位で初回入札でプロの世界に行きたいという目標を持ってやってきたので、非常にうれしい気持ちでした」と話しました。

ヤクルトという球団にどんなイメージを持っているか聞かれると、「東京六大学野球で、神宮球場でやらせてもらっていて本当に大好きな球場ですし、大学の先輩も多く在籍されていて、高校の先輩も茂木栄五郎さんであったり数多くの先輩がいる球団だなと思っています」とコメント。

理想の選手像について聞かれると、「僕は技術的なところで言うと、打点を多く稼ぐバッターになりたいと思っているので、打点だったり、チームを勝たせられるようなバッターになりたいと思います」と回答しました。

来季へむけての目標、さらに今後の目標について聞かれると、「一年目のシーズンはまずは開幕スタメンを勝ち取れるように、ここからの期間を準備して、将来的には村上宗隆選手はメジャーに行かれると思うんですけど、自分は自分の形でチームを引っ張っていけるような選手になりたいと思います」と答えました。

ファンの皆さんへコメントを求められると、「一年目から活躍して、チームの優勝に貢献できるように全力で頑張りますので、応援よろしくお願いします」と答えました。