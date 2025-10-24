ソフトバンク、DeNAが「大勝負」した佐々木麟太郎1位指名に、プロ野球の矜持（きょうじ）を見た。近年、メジャー球団への逸材流出はアマ球界でも同様だ。昨年はドラフト上位指名濃厚だった桐朋の内野手・森井翔太郎がNPBドラフトを経ずにアスレチックスとマイナー契約を結んだ。実績が生まれたことで今年はメジャースカウトが日本のアマ野球選手視察の熱を高め、高校No・1投手の健大高崎・石垣は複数のMLB球団からオファーを受けた。

来秋のドラフト1位候補の山梨学院の右腕・菰田、仙台大の右腕・佐藤も既にメジャー球団が視察に訪れるなど青田買いの流れは加速の一途。日本の宝になれる可能性を持つ佐々木が来年のMLBドラフトを控える状況をDeNAとソフトバンクは静観するのではなく、動いた。今季の上位チームだからこそリスクを覚悟でチームの軸になる大砲の獲得を望んだ。

さらにオリックスもジョージア大の左腕・石川ケニーを6位指名。佐々木と同じく来年のMLBドラフトを待つ投打二刀流の交渉権を獲得し、日本のプロ野球でプレーする可能性を提示した。プロ野球は人材流出に黙っていない。スカウティングの国際化は進んでいきそうだ。 （アマチュア野球担当キャップ・柳内 遼平）