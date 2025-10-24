◇女子ゴルフツアーNOBUTA GROUP マスターズGCレディース第1日（2025年10月23日 兵庫県 マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

ルーキーの中村心（19＝ヤマエグループHD）は5連続を含む7バーディー、1ダブルボギーの今季自己ベストに並ぶ67で回り、首位と1打差の3位と好発進した。先週から導入したメンタルトレーニングを好スコアにつなげた。25日に20歳の誕生日を迎え、大会史上4番目の年少Vも視界に入ってきた。都玲華（21＝大東建託）も3位につけ、中村とともに今季3人目の新人Vへ好スタートを切った。

目の覚めるようなバーディーラッシュだった。前半インの15番パー5で5メートルのバーディーパットを沈めると中村のスイッチが入る。16番ではグリーン右13ヤードから鮮やかなチップイン。17番で1・5メートル、18番で3メートル、折り返した1番では1メートルにつけ、5連続バーディー。「ロングパットの距離感も良かったのでいい流れに乗れていた」と笑みを浮かべた。

メンタルトレーニングの効果を発揮した。先週からスポーツメンタルコーチの出口慎一郎氏の指導を受ける。テーマに掲げるのは、風の向きやピン位置を想定し「一打一打イメージすること」。早速、前日に立てた想定スコア「68」をクリアし「今まではピンしか見てなかった。バーディーを取れたホールはイメージ通りだった」と笑った。

自己最高に並ぶ初日3位発進。今季はトップ10スタートが6度も2日目以降に伸ばせず、プレーオフで敗れた4月富士フイルム・スタジオアリス女子での2位が最高成績となっている。この日はショートパットのフェース面にも意識を集中。ラインを合わせ、好スコアにつなげた。新人Vは入谷響、荒木優奈に先を越されたが、3人目は譲れない。「ルーキーで初優勝は最後まで諦めたくない」と視線を上げる。

決勝ラウンドに入る25日が20歳のバースデー。「日曜日は優勝で終われたら、良い20歳を迎えられるかな」とほほ笑んだ。実現すれば今大会では19歳で優勝した05年のポーラ・クリーマー（米国）、04年の宮里藍、22年の川崎春花に次ぐ年少Vとなる。現在、年間ポイントで争うメルセデスランクもシード圏外の78位につけるが、一気にシード権も手に入る。中村が最高の形で20歳を迎えようとしている。

▽シード権 シーズン終了時点のメルセデスランク1位には4年間のシード権、2〜50位には翌年度のシード権。51〜55位の“準シード”には第1回リランキングまで前半戦の出場資格が付与される。

◇中村 心（なかむら・こころ）2005年（平17）10月25日生まれ、山口県出身の19歳。5歳からゴルフを始める。ECC学園高卒。23年日本ジュニア選手権（15〜17歳の部）優勝。昨年、2度目の挑戦でプロテストに合格した。ツアー通算48勝の中嶋常幸が主宰する「トミーアカデミー」の6期生。趣味は愛犬と遊ぶこと。1メートル61、54キロ。