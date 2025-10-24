「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

後輩にまんまとしてやられた。１巡目で創価大・立石を指名し、広島、阪神との３球団競合となった抽せん。日本ハム・新庄剛志監督（５３）は交渉権確定のクジを引くことはできなかった。

おもむろに右手で箱の中を５秒ほどまさぐると、場内からは笑いが。開封をうながすアナウンスにも、目を閉じて封筒を左胸に当て、新井監督と藤川監督が先に開けるのを待った。だが、藤川監督が“当選”。体をよじって悔しがった。

「３分の１か。チャンスあるなと思ってました」と心境を明かした指揮官。藤川監督がガッツポーズするまで時間をかけたことには「粘って、ためやがって。来た来た来た来た、オレや！と思って…球児か〜い！もう、知ってるね、アイツ」と“恨み節”。苦笑いで後輩のリアクションにハマった瞬間を振り返った。

抽せん役については「もう来年この場に立つとしても、立ちません。もういいです」といったんは“引退”を表明。それでも「でも、引いたら引いたでうれしいしね。引いたら使いたくなるしね」と含みを持たせた。

２度目の１巡目指名でも仙台大・平川で広島と競合。木田ＧＭ代行に抽せんを任せたが再び交渉権獲得はならず“外れの外れ１位”で明大・大川の交渉権が確定した。

最速１５５キロ右腕については「本当にキレのあるボールで、抑えでも中継ぎでも、開幕からビュンビュン抑えてくれるようなイメージを持てるピッチャー」と高評価。今季大卒４年目で９勝を挙げた北山に印象を重ね「将来メジャーの場所で投げてもらえるようなピッチャーになってくれたら」と期待した。