Snow Manの渡辺翔太（32）が23日に放送されたフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（深夜0・15）に出演。週4日で会っているという人物を明かした。

今回の企画は自身が食べたものが超高級か超激安かを当てるという「ピンキリ人狼〜この飯、ピンかキリか〜」。渡辺と俳優・北村匠海がゲストとして参戦した。

冒頭のオープニングトークで「風磨の仲良しゲスト」として紹介され、MCのお笑いコンビ「シソンヌ」長谷川忍が「これはもう完全に…直の友達連れてきてるだけだから」と指摘した。

渡辺が大笑いする中、菊池は「今日もそうだし、明日も一緒にいる」と仲の良さを明かした。長谷川は「気持ち悪いよね」とツッコミつつ「週何でいるの?」と会う頻度を尋ねた。

これに渡辺が「週4日ぐらい」と1週間の半分以上を菊池と一緒に過ごしていると告白。また「今日もこの後2人で予定組んでて」と伝えた。2人の関係について長谷川は「だって、あれだろ?物件も探してやってんだろ?」と菊池が渡辺のために物件を探していることを知っていた。

続けて「何もできないんですって。渡辺翔太って。スマホの契約、解約。アプリの落とし方とか」と暴露してスタジオを驚かせた。手続きなどを菊池に全て任せているという渡辺は「だから母親からもこの間連絡来て“とにかくこれからも風磨くんの言うことを聞いて生きていきなさい”って」と母親も菊池の存在に頼っていると伝え、スタジオを爆笑させた。