¹ñÏ¢ÁÏÀß£¸£°Ç¯¡¡Â¿¹ñ´Ö¶¨Ä´¤òÆüËÜ¤¬¼çÆ³¤»¤è
¡¡¹ñÏ¢¤Ï£²£´Æü¡¢ÁÏÀß¤«¤é£¸£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¹ñ¤ÎÂç¾®¤äÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯¹ñºÝÃá½ø¤Ë¤è¤êÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÁÏÀß¤ÎÀº¿À¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Â¿¹ñ´Ö¶¨Ä´ÂÎÀ©¤ÎºÆÀ¸¤òµÞ¤¬¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¹ñÏ¢¤Ï¡¢Æó¤Ä¤ÎÂçÀï¤Î»´²Ò¤òËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿È¿¾Ê¤ËÎ©¤Á¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡££±£¹£¹£°Ç¯Âå½éÆ¬¤ÎÏÑ´ßÀïÁè¤Ç¡¢¹ñÏ¢¤ÏÂ¿¹ñÀÒ·³¤òÇÉ¸¯¤·¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î·ëÂ«¤ò¼¨¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¶áÇ¯¤Ï¡¢Âç¹ñ´Ö¤ÎµµÎö¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¹ñºÝ¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÁ´¤Ë¼çÍ×¤ÊÀÕÇ¤¤òÉé¤¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¼«ÂÎ¤¬µ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤Î¥í¥·¥¢¤¬¹ñÏ¢·û¾Ï¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¿¯Î¬¤·¤¿¡£°ÂÊÝÍý¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤³¤È¤â¡¢ÀïÆ®¤Î½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿·úÀßÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢ÌµÎÏ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤ÎÊÆ¹ñ¤â¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÍÊ¸î¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ò¤á¤°¤ëÂÐ±þ¤ÇµñÈÝ¸¢¤òÍðÈ¯¤·¡¢Â¨»þÄäÀï¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤ÎÈãÈ½¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤É¤³¤í¤«ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¡Ö¹ñÏ¢¤ÏÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢ÌäÂê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¹ñÏ¢¤òÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï£¸£°Ç¯Á°¤Ë¹ñÏ¢¤ÎÁÏÀß¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä¹ñÏ¢¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÂ¿¹ñ´Ö¶¨Ä´¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¡¢£²¹ñ´Ö¸ò¾Ä¤òÄÌ¤¸¤¿²ò·è¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡£
¡¡¥¬¥¶¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¼çÆ³¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥à¼çµÁÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÄäÀï¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¸½¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÄäÀï¤Î°Ý»ý¤ä¹±µ×ÏÂÊ¿¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î´ØÍ¿¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¶á¤¯Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¡¼¥Á¥óÏªÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤òÃæ»ß¤·¡¢¥í¥·¥¢´ë¶È¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤ò·è¤á¤¿¡£¥í¥·¥¢´ó¤ê¤Î»ÑÀª¤ò²þ¤á¡¢°µÎÏ¶¯²½¤ËÅ¾¤¸¤¿¤Î¤ÏÂÅÅö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢À©ºÛ¤Î¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î¹ñ¡¹¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¼«¤é¤Î¼ÂÀÓ¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ñÏ¢¤ò¤â¤Ã¤È³èÍÑ¤¹¤Ù¤¤À¡£
¡¡¹ñÏ¢¤Î¹½Â¤¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Í¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÊÝÍý¤Î¾ïÇ¤¡¦Èó¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤Î³ÈÂç¤ä¡¢Á´²ÃÌÁ¹ñ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¹ñÏ¢Áí²ñ¤Î¸¢¸Â¶¯²½¤Ï¡¢º¤Æñ¤À¤¬Èò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤²þ³×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²þ³×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ÂÊÝÍý¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤Î»¿À®¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¹ñºÝÀ¤ÏÀ¤Î°µÎÏ¤¬½ÅÍ×¤À¡£¥¢¥¸¥¢¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤¬¡¢À¤ÏÀ·ÁÀ®¤ò¼çÆ³¤¹¤Ù¤¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüÊÆ¹ë°õ¤äÆüÊÆ´Ú¤Ê¤É¹ñÏ¢°Ê³°¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤â³èÍÑ¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Â¿¹ñ´Ö¶¨Ä´¤Î¼ÂÀÓ¤ò¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£