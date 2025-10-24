自民党と日本維新の会が合意した衆院議員の定数（４６５）の削減に対し、野党から慎重論が相次いでいる。

仮に比例選で１割削減した場合、中小政党への打撃が大きくなるためだ。与野党の協議は難航必至とみられ、維新の求める早期の削減は見通せない。（田村直広、谷口京子）

「一緒にやっていきましょう」。維新の中司幹事長は２３日、国民民主党の榛葉幹事長と国会内で会談した際、定数削減などを巡ってそう呼びかけた。

榛葉氏によると、同席した維新の遠藤敬国会対策委員長（首相補佐官）は「この国会でやらなかったら、いつでも連立を離脱する」と強調したという。榛葉氏は記者団に、「反対はしない」としつつも、与党案をまず提示するよう求めた。

自民、維新両党は連立合意書に「１割を目標に衆院議員定数を削減する」と明記し、今国会での関連法案の提出、成立を目指している。両党内では小選挙区選（２８９）と比例選（１７６）のうち、比例で５０議席を削減して１割を達成する案が取り沙汰されている。

読売新聞が２０２４年衆院選の結果を基に試算したところ、人口比を重視する「アダムズ方式」で定数が割り振られている全国１１の比例ブロックでは、それぞれ２〜８の減となる。各党別に集計すると、自民が最も多い１７減となり、立憲民主党９減、公明党６減、維新５減と続く。

小選挙区も含めた全体で見ると、自民の減少率は９％、立民は６％、維新１３％となるのに対し、比例の当選者が多い公明、共産両党は２５％、参政、日本保守両党は６７％となり、中小政党ほど影響が大きくなる。

公明は小選挙区でも削減するよう求めており、斉藤代表は２３日の党会合で「民主主義の根幹に関わる話について与党だけで進めようとしている」と自維両党をけん制した。共産は「民意の切り捨てだ」（田村委員長）、参政も「新興勢力潰しになる」（神谷代表）とそれぞれ反発している。

自民内でも、野党の理解を得ながら丁寧に議論するべきだとの声が出ている。萩生田光一幹事長代行は２３日配信のインターネット番組で「各党・各会派が参加して最大公約数を作らないといけない」と述べた。今年実施された国勢調査の結果を基に検討するとなると、実現には時間がかかるとの見方も示した。

維新側は結論を急ぐ構えだが、自民からは「臨時国会は法案提出までが関の山ではないか」との声が出ている。